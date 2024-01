Denuncian discriminación a mesera con Síndrome de Down en restaurante de Medellín

Por medio de sus redes sociales, Ximena Hoyos, una de las creadoras del popular restaurante Lavocaderia, denunció un indignante caso de discriminación que recibió una de sus meseras en la sede que está ubicada en el barrio El Poblado de Medellín.

“La gente es una porquería y me han hecho perder la fe en la humanidad", comenzó diciendo. Tras ello, Hoyos contó que en su restaurante hay una mesera bastante conocida: Natalia, con la que trabaja con hace cuatro años y que tiene síndrome de Down.

En el video, Hoyos cuenta cómo una cliente discrimino a Natalia. La mujer, quien llegó acompañada de un extranjero, habría dicho que no quería ser atendida por la joven.



"Al restaurante llegó un extranjero con una mujer, Natalia los recibió, les dio la bienvenida y cuando les fue a entregar la carta, la pelada le dijo: ‘Amiga, yo no quiero que usted me atienda", contó Hoyos en el video.

Del mismo modo comentó que Natalia se sentía confundida por el pedido de la clienta, "ella no entendía lo que le estaba diciendo", comenta la dueña del establecimiento.



"Se fue asustada donde los compañeros, pero no les dijo nada", sin embargo, la joven decidió seguir con el servicio y se acercó a entregarles unas bebidas cuando volvió a ser agredida.



"Niña, ¿usted no me entendió? no quiero que usted nos atienda, váyase", cuenta Hoyos.

Tras el contundente comentario, Natalia se vio bastante afectada: "en ese momento se terminó de rayar y se fue llorando a donde los compañeros", contó Hoyos. Tras esta situación, cambiaron a los meseros para atender a la pareja, pero la actitud de la mujer ha despertado rechazo en la comunidad.

“Cómo es posible que en el 2023 una persona sea capaz de decirle a otra, con síndrome de Down, que no la atienda por la limitación que tiene, ¡hay que ser muy porquería en esta vida!”, dijo Hoyos.



Asimismo, explicó que sus meseros ya tienen la instrucción de responder a los clientes en caso de que se vuelva a presentar algo similar. "Pueden decirles que se retiren del lugar, ya que nos reservamos el derecho de admisión".

Este contenido fue hecho con la asistencia de una inteligencia artificial basada en información publicada por Lavocaderia en sus redes sociales.



ALEJANDRA OSPINA CORDERO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO