La odontóloga Bethaniel Jefferson fue condenada a cinco años de libertad condicional luego de una dura batalla legal que emprendieron los padres de Nevaeh Hall, quien quedó con daños cerebrales a sus cuatro años de edad tras asistir a una cita con la odontóloga.



Este caso se inició en enero de 2016, en Texas, Estados Unidos, cuando la menor fue llevada a una cita con la dentista Jefferson. Durante un procedimiento, la menor comenzó a tener convulsiones.



De acuerdo con la investigación, la odontóloga le administró a Nevaeh medicamentos orales para intentar controlar las convulsiones, pero esto ocasionó que tuviera bajo el nivel de oxígeno en sangre durante varias horas antes de llamar a los servicios de emergencia.



Además, la investigación concluyó que hubo falta de seguimiento a los protocolos de atención y la falta de oxígeno hizo que la niña tuviera una lesión cerebral hipóxico-isquémica.



Además, según Noticias Caracol, la niña estuvo al borde de la muerte y quedó con daños cerebrales, incapacidad para hablar y ceguera, además de movilidad reducida, lo cual la hace ser dependiente de sus familiares para realizar sus actividades.

El juez determinó el pago de una indemnización a la familia. Foto: iStock

'Entró en shock'

Según Law&Crime, el abogado de la dentista reveló que esta admitió haber actuado mal durante el procedimiento, alegando que entró en estado de shock cuando la menor comenzó a convulsionar.



Sin embargo, Jefferson, de 46 años, fue declarada culpable del cargo de causar imprudentemente lesiones corporales graves a un niño por omisión y fue sentenciada a libertad condicional.



Por su parte, tanto la familia, como los fiscales quedaron inconformes con el veredicto, puesto que pedían una pena de 20 años en prisión contra la dentista.



"Nevaeh no podrá ir a su fiesta de graduación, caminar hacia el altar y casarse, ni disfrutar de sus cumpleaños donde pueda correr y jugar, que es lo que debe hacer un niño", afirmó la abuela de la menor.



La familia había instaurado una demanda civil contra la odontóloga. El jurado decidió que le debían pagar 95,5 millones de dólares. No obstante, los familiares de la niña no pudieron obtener la totalidad de ese dinero porque el seguro de negligencia de la dentista no cubrió todos los gastos, según Law&Crime.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS