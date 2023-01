Recientemente se viralizó el video de una joven teniendo una fuerte discusión, por teléfono, con quien sería su pareja. En el clip, se escucha cuando la mujer grita: “Está hablando con el demonio de Tasmania”, frase que motivó a los internautas a apodarla así.



La protagonista del clip era anónima, pero hace unos días decidió expresar su molestia con quienes la grabaron en medio de un momento privado.

“Este video fue grabado por unos sujetos que pasaron mientras que yo estaba peleando con mi pareja. No sean metidos, vaya pelee con su mujer o con su hermano, ¿cuánto le pagan por renacuajo, papi?”, expresó Jenny, nombre real de la joven, en su cuenta de TikTok.

Además, rechazó los comentarios negativos que ha recibido por su personalidad, pues asegura que lo que ella hace o cómo se comporta no debería importarle a la gente.

“Las redes sociales para lo único que las utilizan es para el bullying, para el matoneo (…) Yo sí soy ñera, soy de Colombia, vivo en Las Cruces y a quién le importa o es que ustedes me dan de comer (…) No se metan en la vida de los demás”, dijo.

‘Con humildad, sinceridad y orgullo’

Lo último que compartió Jenny en sus redes sociales fue el llamado que recibió de una fundación para hacer obras sociales. De acuerdo con la joven, va a ayudar a mujeres vulnerables, así como a personas en condición de calle y, todo, de corazón.

“Me llamaron de una fundación para poder ayudar a las mujeres. Es una corporación de mujeres indígenas (…) Me llamaron, pues, para que pudiera ayudar, me gustaría hacerlo. Ñera o no ñera, pues sinceridad y humildad a pesar de todo (…) Uno a pesar de que sea ñera, de todo, me gustaría ayudar a mucha gente”, comentó la mujer.

