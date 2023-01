Hace pocos días, una joven fue grabada en la calle mientras discutía con quien, al parecer, era su pareja. El video fue publicado en las redes sociales y varios usuarios la apodaron como ‘el demonio de Tasmania’, teniendo en cuenta el tono desmedido que utilizó en la pelea por teléfono.

En la llamada, según pudo escucharse, la mujer estaba enfurecida y fue grosera porque su supuesto novio no había llegado a la casa. En la discusión, le recalcó que no tenía por qué irse para otro lugar después del trabajo, su obligación era llegar directamente a su hogar.



“Coma mi…Usted tiene que terminar en la casa, del trabajo para la casa. Me importa un cu… Sea donde su madre, donde su hermana, me vale cu…Porque usted termina de trabajar y tiene que estar en la casa”, se escuchaba en el video que grabó el internauta.



Aunque, en el momento no se pudo saber quién era la mujer, recientemente apareció en TikTok para “dar la cara” y asumir que había sido ella la protagonista del clip que se ha viralizado en redes sociales.

Estas son las parejas de hoy, sin respeto.. con ausencia de Dios. pic.twitter.com/cBCgiFxh1z — Periódico Punto de Quiebre (@Puntodequiebr15) January 2, 2023

Sin embargo, al darse cuenta de que fue grabada mientras hablaba por celular, provocó que su reacción dejara inquietos a los internautas, ya que la aparición fue para insultar a los sujetos que captaron su momento íntimo con su pareja sentimental mientras peleaban por el celular.



“Yo hago este video porque no faltan los sapos, los metidos. A ver si son capaces de grabarse en una pelea entre ellos mismos. Este video fue grabado por unos sujetos que pasaron mientras que yo estaba peleando con mi pareja. No sean metidos, vaya pelee con su mujer o con su hermano, ¿cuánto le pagan por renacuajo papi?”, expresó Jenny Cruz.



Asimismo, continuó con un fuerte tono para expresar su molestia por haber sido captada en aquel momento y aseguró que, si ella se hubiera dado cuenta, los vidrios del carro en el que se transportaban los autores estarían rotos.

ÑERO APARECIO LA DE LA LLAMADA QUE DICE QUE ES EL DEMONIO DE TAZMANIA Y APARECIÓ REOFENDIDA JAJAJAJAJA pic.twitter.com/tHixlNZWtE — Alirio (@CareRaroHp) January 17, 2023

“Agradezca que yo no me di cuenta porque le hubiera roto los vidrios del carro. En Facebook o en la vida real soy la misma. Vivir o morir, pero conmigo se equivocó, papi. Donde yo me hubiera dado cuenta, los vidrios de su carro y de su casa ya estarían rotos. No busque visajes que no debe. Este video no es para amenazar, es una advertencia ¡Imbécil!”, concluyó, muy enfurecida, Cruz.



Por el momento, no se ha conocido ningún tipo de respuestas o represalias para Jenny Cruz y mucho menos una respuesta de los que la grabaron.

KAROL TATIANA RODRÍGUEZ SORACÁ

Redacción EL TIEMPO