En enero, Jenny Cruz se hizo viral en redes sociales luego de que la grabaran a escondidas discutiendo con su pareja sentimental. En el corto video se puede ver a la joven alterada, mientras increpa fuertemente a su interlocutor.



“Coma mi…usted tiene que terminar en la casa, del trabajo para la casa. Me importa un cu… sea donde su madre, donde su hermana, me vale cu…porque usted termina de trabajar y tiene que estar en la casa”, se escucha en el video.

Hacia el final de la pieza audiovisual, Cruz reprende a su pareja cuando le pide que se calme. "Cuál que me calme, usted está hablando con el demonio de Tasmania".



Desde ese momento, la joven empezó a ser conocida así en redes sociales, hasta que finalmente Cruz cambió su usuario por este particular apodo. Ahora, dos meses después, Cruz ha vuelto a sacudir las redes sociales con un video en el que su novio vuelve a ser coprotagonista.



​A diferencia de la publicación que la expuso, en esta ocasión no se trató de una pelea sino de una broma, catalogada por algunos como 'pesada'.



Usuarios la apodaron como ‘el demonio de Tasmania’. Foto: Redes Sociales

En su más reciente publicación en TikTok, donde ya tiene más de 10.000 seguidores, la 'demonio de Tasmania' muestra cómo se prepara para jugarle la broma a su pareja tan pronto llegue: se coloca una pijama corta y pone un jean sobre la cama (como si fuera una persona).



Posteriormente, la joven se sienta sobre el pantalón y se cubre con una cobija, dando la percepción de que está desnuda. Al sentir que su pareja llega a la vivienda, empieza a emular ruidos como si estuviera teniendo una relación sexual.



"Amor ... ¡Amor! Qué está haciendo...", es lo único que apunta a decir en el momento el hombre, mientras le quita la cobija de encima y se da cuenta que todo se trata de una actuación.



De inmediato, Cruz comienza a reír y le explica todo a su novio. Por su parte, él le dice "hágase la boba", mientras se nota aliviado.