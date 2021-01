¡Irreconocible!: el impactante cambio de Demi Moore en su rostro

La reconocida actriz estadounidense Demi Moore es tendencia en redes sociales. Durante una pasarela del diseñador Kim Jones, realizada para la firma de moda italiana de artículos de lujo Fendi, fue evidente un gran cambio en su apariencia.



(Siga leyendo: Hombre se quitó la nariz y un labio para verse como un extraterrestre).

Moore fue una de las invitadas de lujo para lucir la colección de primavera-verano 2021 de la casa de modas. Compartió escenario con otras celebridades como Naomi Campbell, Kate Moos y Bella Hadid.



Sin embargo, lo que llamó la atención no fue el elegante traje negro que lucía, tampoco su falda o sus finos aretes. Fue su rostro, que lució visiblemente diferente.



En su Instagram, posteó: “He cumplido un sueño que tenía desde adolescente. Muchas gracias Kim Jones por darme la oportunidad de participar en el show de Fendi y felicitaciones por un debut tan mágico”, señalando que se sentía emocionada por haber hecho parte del show.



(Lea también: Vicente Fernández se disculpó por video en el que tocaba a una joven).

(¿Nos lee desde la app? Vea el video aquí).



Las imágenes más recientes compartidas por ella misma a través de su Instagram, durante la pandemia, ya dejaban entrever pequeños cambios en su apariencia, sobre todo en las fotografías sin maquillaje.



(Tal vez le interese: ¿Quién es la cantante que le robó el corazón al magnate Elon Musk?).

(Si nos lee desde la app, puede ver la publicación acá).



Hace 11 años, en entrevista para la revista francesa ‘Marie Claire’ (2009), Moore dijo que “no me gusta la idea de someterme a una operación para retrasar el proceso de envejecimiento, es una forma de combatir la neurosis”.



Ahora, los cambios en su rostro son evidentes.



(Le recomendamos: Natalia París y algunas de sus frases más polémicas).

Demi Moore, en el desile de Fendi. Foto: AFP

En el 2019, en charla con el ‘Daily Mirror’, contó que estaba en proceso de aceptar el envejecimiento: "La gravedad va en algunas direcciones que no me gustan. Puedo mirarme en el espejo de vez en cuando y decir: Estás mintiendo, yo no me veo así”.



Ahora, sale a la luz su nueva apariencia, que ha dejado a todos sorprendidos: muchos le han reconocido su belleza y otros la han criticado por el cambio.

Demi Moore tiene 58 años. Foto: AFP

Moore nació en Roswell, en el estado estadounidense de Nuevo México, el 11 de noviembre de 1962.



Algunas de las películas que protagonizó fueron 'Ghost: la sombra del amor', 'Striptease',

'Una propuesta indecente' y 'A few good men' (esta última, en la que ingresa a las Fuerzas Militares de EE. UU. y se tiene que rapar).



Fue esposa de Bruce Willis, con quien tuvo 3 hijas, y tuvo una relación con Ashton Kutcher.



(Continúe con: Kourtney Kardashian y Travis Barker de Blink 182 confirman su romance).

Tendencias EL TIEMPO