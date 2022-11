A sus 60 años, la actriz Demi Moore, reconocida por haber participado en películas como 'Ghost: la sombra del amor', 'La teniente O'Neil' y 'Una Propuesta Indecente', ha dado fin a su relación, de aproximadamente un año, con el chef suizo David Humm.



Humm, es un famoso chef del restaurante de alta cocina 'Eleven Madison Park' en Nueva York, quien además acumula tres estrellas Michelin, y quien es 14 años menor que Moore.



Sin embargo, parece que la relación no terminó por la diferencia de edad, sino por mutuo acuerdo. Puesto que, presuntamente la razón principal habría sido la cantidad de compromisos labores y familiares, con los que cada uno tiene proyectos diferentes.

Por un lado, el chef suizo tiene largas jornadas de trabajo en el restaurante en Nueva York, mientras que Moore ha pasado la mayor parte del tiempo compartiendo con su familia y participando en un nuevo proyecto cinematográfico, la película 'Please Baby Please', un drama musical que se estrenó el 28 de octubre del 2022.



Por lo que a ambos se les ha visto tranquilos y continuando sus vidas con total normalidad, sin mostrarse afectados por la ruptura, en la que no hubo ningún inconveniente y ambos quedaron en buenos términos.

Por su parte, una fuente cercana a la actriz ha dicho para la revista People que Moore

"está en un buen momento. Está feliz, disfrutando de sus hijas y de sus amigos".



Además, la también modelo compartió en Instagram la celebración de su cumpleaños número 60 el pasado 11 de noviembre. En la publicación se ve a Moore a borde de un avión privado con algunos miembros de su familia mientras le cantaban el cumpleaños feliz.



"Llega un cumpleaños muy importante sintiéndome amada y agradecida. Muchas gracias", anotó la actriz en la descripción del video, en el cual no se vio por ningún lado al chef.

En un artículo publicado por la revista People, se menciona que tanto Moore como Humm tuvieron una conexión inmediata cuando se conocieron hace más de un año atrás, cuando unos amigos en común los presentaron.



Sin embargo, las metas de cada uno tomaron rumbos distintos, que finalmente terminó en el mutuo acuerdo de darle fin a la relación.

