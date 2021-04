Demi Lovato y otras celebridades declaradas 'pansexuales'

Instagram: @mileycyrus

Miley Cyrus



La cantante y actriz habló de su pansexualidad, en 2015, en una entrevista con la revista ‘Elle’, de Reino Unido. En ese momento, Cyrus confesó: "Soy muy abierta al respecto, soy pansexual, pero no estoy en una relación. Tengo 22 años, tengo citas, pero cambio mi estilo cada dos semanas".



Después, en 2019, la cantante profundizó sobre el tema en una entrevista para ‘Vanity Fair’. En aquella ocasión dijo: “Lo que predico es: la gente se enamora de las personas, no del género, ni de la apariencia, ni de lo que sea. Lo que me apasiona existe en un nivel casi espiritual. No tiene nada que ver con la sexualidad”. Miley, en enero de 2020, finalizó el proceso de divorcio con el actor Liam Hemsworth, con quien llevaba más de dos años de relación.