Hace un año la cantante internacional Demi Lovato le decía al mundo que se consideraba una persona no binaria por medio de su cuenta de Instagram, por lo que le pidió a sus fanáticos y a miembros de la comunidad artística que la identificaran con el pronombre neutro ‘elle’.



“Soy una persona tan fluida que sentí que, especialmente el año pasado, mi energía estaba equilibrada en mi energía masculina y femenina, de modo que cuando me enfrenté con la opción de entrar al baño y decía 'mujeres' y 'hombres', no sentí que hubiera un baño para mí porque no me sentía necesariamente como una mujer”, explicó la celebridad.



“No me sentía como un hombre. Simplemente me sentía como un ser humano", agregó.

Recientemente la artista expresó que volverá a referirse como ‘ella’(She, her en inglés), debido a que está experimentando fluidez con su identidad de género. Así lo explicó cuando fue invitada al reconocido programa ‘Podcast Spout’, donde le preguntaron sobre su cambio de pronombre en sus redes sociales.



De igual forma, la revista ‘People’ ya había informado que la intérprete de ‘Confident’ hace aproximadamente dos meses ya se identificaba como 'ella' en las plataformas digitales, pero no había salido a aclarar su orientación a la opinión pública.



"Últimamente, me he sentido más femenina, así que la adopté de nuevo, pero creo que lo importante es que nadie es perfecto. Todo el mundo confunde los pronombres en algún momento, y especialmente cuando la gente está aprendiendo. Es todo sobre el respeto", manifestó en la entrevista.



Concluyó diciendo que no se encasilla por una inclinación sexual y que está experimentando cambios, pues se considera una persona que puede transitar de un género a otro sin problema y de manera esporádica.

