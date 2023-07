El camino de Demi Lovato con las drogas y sus sucesivas crisis la llevaron a dar explicaciones a los medios y a sus seguidores en reiteradas oportunidades. Sin embargo, hubo detalles que decidió mantener en secreto hasta ahora.

En una entrevista, la cantante y actriz de 30 años habló sin rodeos de la sobredosis de heroína que la puso al borde de la muerte en 2018 y sobre las secuelas que le dejó: “Hasta el día de hoy, tengo daño cerebral, además de una discapacidad visual y auditiva”, afirmó.

En diálogo con Andy Cohen del pódcast Live de SiriusXM, Lovato aseguró, sin embargo, que no se arrepiente de su pasado. “No cambiaría mi camino porque no me arrepiento de nada. Lo que sí siento con respecto a la sobredosis es que me hubiese gustado que antes de eso alguien me hubiera dicho que era hermosa, porque realmente no lo creía. Y también que me aseguraran que el dolor siempre pasa”, reflexionó.

Lo que sí siento con respecto a la sobredosis es que me hubiese gustado que antes de eso alguien me hubiera dicho que era hermosa, porque realmente no lo creía FACEBOOK

TWITTER

Con respecto a las secuelas, indicó que debido a ellas no puede conducir carro. “Cada vez que miro algo, tengo puntos ciegos en mi visión, incluso cuando miro un rostro no puedo apreciarlo por completo. Es un recordatorio constante que me obliga a permanecer en el camino correcto, porque no quiero que vuelva a suceder”, confesó.

(Siga leyendo: Detalles sobre la vida de Fernando Pérez, el comerciante descuartizado).

En una entrevista anterior concedida a People, expresó: “Todo tenía que pasar para que aprendiera las lecciones que aprendí. Fue un camino doloroso. Miro hacia atrás y a veces me pongo triste cuando pienso en el dolor que tuve que soportar para superar lo que tengo, pero no me arrepiento de nada. Estoy muy orgullosa de la persona que soy hoy. Quedé con daño cerebral y todavía lidio con los efectos de eso. Durante mucho tiempo también tuve dificultades para leer. Fue un gran logro cuando pude leer un libro, que fue como dos meses después de haberme recuperado, porque mi visión era muy borrosa”.

“Me enfrenté a muchas de las repercusiones y siento que todavía están ahí para recordarme lo que podría pasar si alguna vez vuelvo a entrar en un lugar oscuro ”, indicó. La protagonista de Camp Rock ha luchado durante años para mantenerse sobria y lejos del abuso de sustancias. Según contó ella misma, antes de la sobredosis de 2018 había conseguido estar seis años lejos del alcohol, la cocaína y de opioides como la oxicodona.

Demi contó que la primera vez que consumió drogas fue cuando tenía tan solo 13 años. Todo comenzó cuando tuvo un accidente automovilístico y le recetaron opiáceos, un medicamento que es altamente adictivo. Para ese entonces, ella ya sufría matoneo en la escuela por su peso, así que aprovechó que su madre no guardaba bajo llave los opioides y los consumía como un “escape” del acoso escolar.

Drogas, una constante

Las drogas fueron una constante en su vida a partir de ese momento. A sus 17 años consumió cocaína por primera vez, sin imaginar que lo peor estaría por venir. Fue a sus 18 cuando sufrió una sobredosis en su casa, por la que también casi pierde la vida. Esto la obligó a acudir a rehabilitación por primera vez y a partir de ese momento a ser internada en diferentes ocasiones por las recaídas.

(Lea también: El increíble cambio 'Celina' la mejor amiga de Mia Colucci en Rebelde).

Siempre he sido transparente con respecto a mi problema de adicciones. Lo que aprendí es que esta enfermedad no es algo que desaparezca o se desvanezca con el tiempo FACEBOOK

TWITTER

En 2018, al salir de la clínica de rehabilitación, donde estuvo internada durante 90 días, publicó una carta abierta en su cuenta de Instagram en la que explicó: “Siempre he sido transparente con respecto a mi problema de adicciones. Lo que aprendí es que esta enfermedad no es algo que desaparezca o se desvanezca con el tiempo. Es algo que debo continuar superando. Ahora necesito tiempo para sanarme y hacer hincapié en mi sobriedad y el camino hacia la recuperación. El amor que todos ustedes me brindaron jamás será olvidado y espero con ansias el día en el que pueda decir que finalmente logré salir adelante. Yo seguiré peleando”.

Aunque se alejó de las drogas duras, siguió consumiendo alcohol y marihuana, hasta que, en 2022, tomó la decisión de dejar de consumir todo tipo de sustancias. “Tenía gente a mi alrededor que quería que estuviera sobria. Creo que yo no lo quería y ahora he tomado todas esas decisiones por mi cuenta y me he percatado de que nada de eso funcionaba para mí”, explicó en una entrevista con la emisora de radio Mix 104.1 de Boston.

En mayo, Lovato se refirió también a cómo el diagnóstico de bipolaridad cambió su vida. “Estaba tan aliviada de que finalmente había tenido un diagnóstico. Pasé tantos años luchando y no sabía por qué lidiaba con la depresión, cuando aparentemente tenía el mundo frente a mí lleno de oportunidades. Recuerdo tener 15 años y estar en un autobús de gira... Veía a los fanáticos seguir mi autobús con carteles y tratando de saludarme a través de la ventanilla. Y todo lo que podía hacer era sentarme allí y llorar y pensar: ‘¿Por qué soy tan infeliz?’”.

Lovato explicó que una de las razones que la llevaron a compartir el diagnóstico públicamente fue la necesidad de transmitir lo que aprendió de otras personas que luchan con situaciones similares. “Sabía que si podía ayudar a otros en su viaje, eso era exactamente lo que quería hacer. Así que decidí ser abierta y honesta sobre lo que finalmente había aprendido sobre mí”.

(Además: ‘Me llevé el susto de mi vida’: la confesión de Carmen Villalobos mientras conducía).

Sabía que si podía ayudar a otros en su viaje, eso era exactamente lo que quería hacer. Así que decidí ser abierta y honesta sobre lo que finalmente había aprendido sobre mí FACEBOOK

TWITTER

La exestrella de Disney reveló por primera vez su diagnóstico de trastorno bipolar en 2011. En aquel momento explicó que mientras se encontraba internada en un centro de salud para combatir sus problemas de anorexia y bulimia, los médicos le comunicaron por qué tenía tantos problemas en controlar sus emociones y sus actos.

“Nunca supe que era bipolar hasta que entré en tratamiento. Mirando hacia atrás, todo tiene sentido. Hubo momentos en los que estaba tan loca... Estaba escribiendo siete canciones en una noche y me levantaba a las 5:30 de la mañana”, recordó.



Y finalizó: “Siento que ahora tengo el control de mi vida por primera vez”.

LA NACIÓN (ARGENTINA)

En Twitter: @LANACION

Más noticias

Divorcio de Sofía Vergara y Joe Manganiello: ¿quién se quedará con la perrita Bubbles?

Rauw Alejandro y Rosalía: tras ruptura, vinculan a Camila Cabello con el puertorriqueño

Chino y Nacho anuncian oficialmente su regreso a los escenarios con nueva música