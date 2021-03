Demi Lovato: 'las fiestas de revelación de género son transfóbicas'

Demi Lovato ha estado muy activa en redes sociales en los últimos días. Ha compartido reflexiones sobre estereotipos de belleza y la distorsión de la imagen debido a los filtros en Instagram. Recientemente, tabién se manifestó sobre las prácticas que “alimentan la transfobia”. Según ella, las fiestas de revelación de género lo hacen.

Cada vez es más frecuente hacer reuniones para revelar el género del bebé aún en gestación. Celebridades de todas partes del mundo lo hacen, como el empresario italiano Gianluca Vacchi, quien rentó un helicóptero para que bañara el cielo de color rosa, enterándose así que esperaban una niña.

En la cotidianidad también se está imponiendo esta tendencia, que en muchos de los casos gace parte del famoso 'babyshower'. Son eventos en los que familia y amigos se reúnen para celebrar la llegada del bebé y en los que los futuros padres desvelan cuál es el sexo.



Para la compositora y cantante estadounidense es el propio niño, al crecer, el que debe decidir con qué género se siente identificado, o si es el caso con ninguno de los habituales: femenino o masculino.

“La transfobia también es una forma de pensar que entiende a las personas no trans como más naturales / orgánicas y borra a todas las demás. Estas ideas, como la binaria de género, alimentan el maltrato de todas las personas, pero especialmente de las personas trans y no conformes con el género”, expresó la cantante.



Esto lo compartió en su cuenta oficial de Instagram citando el libro 'Beyond the gender binary' de Alok Vaid- Menon, artista identificada como género no conforme y transfeminino.



“La concepción de que el pene o la vagina determinan el género, es lo que se refleja en las fiestas de revelación de género. Borra a las personas que se sienten niños con vagina o niñas con pene” sentenció.



