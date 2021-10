Hombre demanda a psíquica por 'amarre' que supuestamente le hizo su exnovia

Un curioso caso llegó a los juzgados de California, Estados Unidos.



Un hombre demandó a su psíquica por fraude. Al parecer, la ‘especialista’ prometió quitarle una ‘maldición’ que le había hecho su exnovia y no lo logró.



El demandante, identificado como Mauro Restrepo, llegó al establecimiento ‘Psychic Love Specialist by Sophia’, ubicado en el distrito de Palo Verde, en la ciudad de Los Ángeles.



Una vez en el lugar contactó a la supuesta ‘gurú’ para pedirle dos ‘remedios’: una cura contra el maleficio de su expareja y algo para mejorar su matrimonio.



La especialista, identificada como Sophia Adams, le dijo al hombre que se iría del local con sus asuntos totalmente resueltos, sin embargo, no fue así y por ello ahora está en medio de un embrollo legal.

¿Qué dice la demanda?

Sophia Admas esta demandada por 25.000 dólares por supuesto fradude en tarot. Foto: iStock

Según indica la demanda impuesta en el Tribunal Superior de Torrance, Restrepo acusa a Admas por fraude, negligencia, conspiración civil e imposición intelectual.

Él busca una reparación monetaria por un costo de 25.000 mil dólares (94 millones de pesos) por daños compensatorios y punitivos.



Según versiones de medios locales, el demandante empezó a buscar ‘videntes’ en Google, el pasado 17 de septiembre, y se topó con el sitio web de Adams en el cual se leía que ella era una entrenadora de vida certificada por la ciudad de Gardena.



Restrepo se puso en contacto con Sophia, quien lo citó en su consultorio para leerle el tarot con el fin de descifrar qué era lo que le estaba pasando.



Adams le pronosticó a Restrepo que estaba pasando por una temporada de mala suerte, debido a un maleficio que le había impuesto su exnovia y que debía deshacerse de esas ‘malas energías’ porque podría afectar a su esposa e hijos.



Por tal motivo, la psíquica se ofreció a salvarlo del ‘hechizo’ a cambio de 5.100 dólares, un valor cercano a los 20 millones de pesos. El demandante aceptó y pagó el dinero, se realizaron los ‘protocolos necesarios’ y él regresó a casa con la supuesta solución de sus inconvenientes.



A pesar de todos los ‘conjuros’ realizados, Restrepo afirma que no sirvieron de nada y que no han ayudado a su relación con su esposa. Además, ha sufrido de insomnio y angustia, causales por la que impuso la demanda por estafa.



Entretanto, Sophia no ha brindado ninguna declaración respecto a la demanda.

Habitantes del sector afirman que esta mujer ha utilizado su consultorio para hacerle daño a algunos habitantes bajo esa misma modalidad de ‘engaño’.

