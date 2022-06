La cantante internacional ,Mariah Carey, se encuentra en el ojo del huracán, tras haber recibido una demanda en la cual se le acusa de haber cometido una grave infracción a los derechos de autor en una de sus canciones: ‘All I want for christmas is you’, estrenada en 1994.



Según relataron algunos medios locales, el demandante sería el compositor Andy Stone, quien argumentó que grabó una canción para las festividades decembrinas con el mismo nombre en 1989 y jamás recibió un solo centavo en regalías.

En el alegato que fue recibido por el tribunal de Louisiana el pasado viernes 3 de junio, aclara que Carey y su coguionista, Walter Afanasieff, "participaron a sabiendas, deliberada e intencionalmente en una campaña para infringir" sus derechos a la propiedad intelectual.



La canción se ha convertido en uno de los temas más escuchados de la historia. Incluso, en 2019, 25 años después de su lanzamiento, logró llegar al puesto número uno del listado ‘Billboard Hot 100’ en los Estados Unidos.



Si bien la demanda podría ser por un valor de 20 millones de dólares, lo cierto es que Carey ha logrado acumular ganancias por más de 60 millones por un éxito que logró tener gran repercusión en la actualidad gracias a las redes sociales.



Los documentos judiciales dicen que los abogados de Vance se pusieron inicialmente en contacto con Carey en abril de 2021 y siguieron con otra carta en diciembre. “Incluso después de comunicar las preocupaciones con los demandados, el demandante no pudo llegar a ningún acuerdo sobre el uso de ‘All I Want for Christmas is You’”, dice la demanda.

¿Quién es Mariah Carey?

Mariah Carey se ha convertido en una de las artistas más laureadas de la historia. Hace poco fue introducida en el salón de la fama de los compositores por supuestamente haber escrito y coescrito 18 de sus 19 canciones que han estado en el top 100 de los Billboard.



(Le puede interesar: Jorge Rausch, de MasterChef, responde si estudiar gastronomía es rentable).



La artista, de 53 años, empezó su carrera músical a finales de la década de los 80, cuando logró notoriedad internacional con la canción ‘Vision of Love’, la cual pudo cantar en vivo por primera vez para el show televisivo ‘Arsenio Hall’.



Dentro de sus premios más distinguidos se encuentran 10 ‘Billboard Music Awards’ cinco premios ‘Grammy’ y 14 World ‘Music Awards’.

Mariah Carey ha cumplido 53 años y Brian Tanaka, de 37 años, es su pareja actual. Llevan varios años en una relación estable y feliz. Foto: Instagram: @mariahcarey

Tendencias EL TIEMPO

