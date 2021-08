Demandó a sus padres porque le botaron su ‘colección’ de contenido sexual

Una rutilante historia sobre una demanda familiar, seguida de cerca por medios locales estadounidenses, se viralizó en redes sociales.

Un juez de Michigan, Estados Unidos, falló a favor de David Werking, quien demandó a sus padres porque, según dijo, botaron a la basura su colección de películas pornográficas y juguetes sexuales.



Este hombre, de 43 años, tenía más de una docena de cajas llenas de metrajes para adultos y objetos eróticos. Sus padres se toparon con esta colección y decidieron arrojarla a la basura sin saber que se les vendría un ‘lío judicial’ impulsado por su propio retoño.

El hijo que volvió a casa

El hombre tenía un sinnúmero de metrajes, revistas y juguetes. Foto: iStock

En 2016, David se divorció de su pareja. La separación fue turbulenta y, sin un lugar a donde ir, decidió volver a la casa de sus padres.



Beth y Paul Werking recibieron a su hijo con los brazos abiertos, más aún teniendo en cuenta la situación que acababa de atravesar.



Ellos estuvieron muy pendientes de David y le ayudaron en todo lo que pudieron. Se ofrecieron, incluso, a ayudarle en la mudanza.



Sin embargo, esta colaboración fue el detonante del escabroso malentendido que los llevó hasta los estrados judiciales.



Y es que Beth y Paul ayudaron a acomodar el trasteo y se toparon con las más de doce cajas repletas de películas para adultos, revistas pornográficas y juguetes sexuales.



Ellos, sin pensarlo mucho, dejaron esas cajas a un lado y las sacaron con disimulo a la basura.



La ausencia de su ‘particular colección’ no pasó desapercibida por David, quien increpó a sus padres y les reclamó por el paradero de sus cajas.



Pero era tarde: todo se había perdido entre la basura.

David instauró la demanda en contra de sus padres y solo hasta 2020 se resolvió en favor de él, sin embargo, el dictamen final no se podía dar hasta tener la valoración estimada de los objetos.



Este se obtuvo hace tan solo unos días.



Conforme avanzó la investigación se creó un extenso listado de las pertenencias perdidas, entre las cuales resaltaron revistas, películas y juguetes.



Victoria Hartmann, experta en avalúo de objetos para adultos, siguió de cerca el caso y estimó que el valor de la colección perdida era superior a los 30 mil dólares (casi 115 millones de pesos colombianos).

Además de películas y revistas, David tenía varios juguetes sexuales. Todo se fue a la basura. Foto: istock

Sin embargo, la aproximación de Hartmann no fue del todo válida por el tribunal teniendo en cuenta que no existe ninguna posibilidad material de aproximar valores. Todo se perdió: no hay ni siquiera facturas u otros respaldos de las exóticas compras.



Siendo así, el juez decidió acusar a Beth y Paul Werking por ‘daños y perjuicios’.



Ellos tendrán que pagarle a su hijo un valor estimado de 45 mil dólares (más de 172 millones de pesos) de indemnización.

