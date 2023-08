Cuando alguien le empieza a llamar la atención o a gustar, es un momento agradable y placentero por la novedad que esto representa.



¿Le ha pasado que al subirse al bus o ir a un lugar específico ve a alguien que le gusta y suele repetir su estancia en esos sitios, solamente para verla?



Con el auge de la tecnología y sobre todo de las redes sociales, este primer ‘gusto’ por alguien ya tiene nombre.



Se trata del concepto de ‘Delusionship’, nombre que de le ha dado en TikTok a ese primer sentimiento que se siente cuando alguien le llama la atención.

Todos esos pensamientos que llegan a su cabeza, en los que se imagina toda clase de escenarios con su amor platónico, creadores que hablan sobre relaciones en esta red social lo han bautizado con ese nombre. Estos mismos nombraron las relaciones sin etiqueta como ‘situationships’.



(Lea más: 'Hubo 10 años en los que no soportaba a Barack': las confesiones de Michelle Obama)



De acuerdo con estos creadores, la ‘Delusionship’ tenga el resultado que tenga tiene resultados positivos en quienes la viven.

Por su parte la coach de citas de 'Bumble', la Dra. Caroline West, define este concepto como: "es el enamoramiento que sientes por alguien con quien no tienes una relación establecida: alguien que ves en el tren todas las mañanas, o alguien con quien has hecho match en una aplicación de citas, pero con quien aún no has quedado".



(Le puede interesar: Britney Spears y su esposo estarían en proceso de divorcio, según reporta TMZ)

¿Cómo saber si está viviendo una ‘Delusionship’?

Facebook Twitter Linkedin

Las sensaciones de ilusión que se pueden obtener en una 'delusionship' son beneficiosas para la salud. Foto: iStock

De acuerdo con el portal ‘Glamour’, estas son las preguntas que debe hacerse para saber si usted está viviendo este tipo de enamoramiento:



- ¿Fantasea mucho con alguien aunque no estén juntos?



- ¿Hace poco tiempo iniciaron con llamadas o mensajes?



- ¿Ha imaginado una vida con alguien, aunque todavía no haya tenido ni una sola cita?



- ¿Se ha cerrado a posibles citas porque está muy centrado en una sola persona nueva, de la que aún no sabe ni siquiera su nombre completo?

​

​Si ha respondido positivamente a la mayoría de estas preguntas, la respuesta es que probablemente usted se encuentre involucrado en una ‘delusionship’.



En cuanto a los efectos positivos o negativos de este tipo de ‘relación’ afectiva la doctora Caroline West dice que no son específicamente malas: "Está bien soñar despierto con personas y relaciones potenciales, tener confianza en sí mismo y reconocer el valor que podría aportar a una relación romántica está muy bien, sin embargo, aunque puede ser muy fácil dejarse llevar por la idealización de una relación o de las interacciones con otra persona", expresó.

Ejemplos de Delusionship

En TikTok se encuentran algunos ejemplos de este enamoramiento que algunos usuarios comparten al público como: "Nunca fuiste mío, solo estaba alucinando y pensaba que estabas secretamente enamorado de mí".



"Cuando mi madre me pregunta por qué estoy tan triste, pero no puedo decirle que es porque mi 'delusionship' con el que hablé dos veces me ha hecho ghosting, me dejó de escribir". Expresó otro usuario llamado Jaden.

¿Cuál es la diferencia entre Facebook Dating y Tinder?

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Andrey y Luna: la pareja viral de bailarines que está sacudiendo a Colombia y al mundo

Empresario italiano expone infidelidad de su prometida cuando iba a anunciar su boda

Asesores de divorcio: profesionales que facilitan el estresante proceso de separación