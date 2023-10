Dejó un pueblo humilde, llegó a un paraíso y cuenta qué ciudad europea elige y cuál no

En el año 2016, Barcelona tuvo un impacto profundo en la vida de Mela Castagna. Esta joven argentina, originaria de un pequeño pueblo llamado Colón en Buenos Aires, se sintió transformada por la vibrante y diversa expresión humana que encontró en la ciudad catalana.



A pesar de haberse mudado a Rosario, Argentina, las similitudes en el comportamiento de la gente la hacían sentir que estaba viviendo una versión repetitiva de su vida en el pueblo.

“Siempre la misma música, todos siguiendo la misma moda, los mismos circuitos y propuestas, sumado al prejuicio a lo diferente y a no poder elegir porque no hay opciones”, le contó la joven a 'La Nación'.



(Siga leyendo: Los cinco consejos de los especialistas para que no se le infle la panza luego de comer).



Su viaje a Barcelona le abrió los ojos a nuevas realidades y posibilidades. Mela había estudiado Publicidad en Rosario y trabajaba en una agencia, pero Europa le mostró un mundo lleno de oportunidades y su pasión por viajar se hizo evidente. Decidió tomar un riesgo y dejar atrás su vida en Argentina para explorar lo desconocido.

Después de llegar a Barcelona en 2017, Mela se dio cuenta de que vivía en una ciudad cosmopolita llena de vida, con un sinfín de actividades culturales y la playa a solo diez minutos de distancia. Pronto, encontró trabajo en su campo, la publicidad, y la vida parecía estar en su punto más alto.



(además: Shakira en Barranquilla: la cantante celebró el cumpleaños de su hermano Tonino Mebarak).



“Me gusta mucho vivir a diez minutos del mar. Siempre me gusta decir que en Argentina teníamos que manejar nueve horas en auto para ver el mar y acá solo diez minutos, me parece alucinante”, aseguró.



Sin embargo, la necesidad de explorar nuevos horizontes la impulsó a buscar un destino inusual. Envió currículums y, en poco tiempo, se encontró viviendo en un paraíso: las Maldivas.



Aunque quedó asombrada por el lujo del hotel Conrad Hilton donde trabajaba, lo que más la impresionó fue el asombroso entorno natural de las Maldivas y la oportunidad de interactuar con culturas locales.



(Lea más: Carros que cuestan casi lo mismo que los palcos para el concierto de Karol G).

“Maldivas fue una experiencia única, soñada. Era la única argentina, la única que hablaba en español entre los quinientos empleados. La mayoría de los empleados eran locales, por lo que fue extraño y enriquecedor ver sus costumbres. Fue maravilloso trabajar con otras culturas, aprender inglés, trabajar en una marca internacional como es Hilton. Lo negativo, que la isla es el hotel, trabajás donde vivís y dormís, estás mucho tiempo sumido en tus labores (en mi caso en una oficina, en marketing) y esa isla se vuelve pequeña luego de unos meses, no hay nada para hacer extra ni ves gente nueva. Se transforma en un pueblo chico infierno grande. Con el tiempo empecé a sentir que una vez más estaba viviendo en un pueblo, que había regresado a una atmósfera que en el pasado había decidido dejar atrás “, explicó.



(Lea también: 'Esta soy yo ahora': la tremenda foto en lencería de Jennifer López en sus redes).

Maldivas le ofreció una experiencia única, pero también le hizo sentir que su vida estaba limitada en la pequeña isla del hotel. Mela buscaba algo más y, después de seis meses, decidió mudarse a Ámsterdam. Aunque inicialmente emocionada por la nueva oportunidad, pronto se dio cuenta de que extrañaba la playa y el sol. La vida en un lugar nublado y frío no encajaba bien con su personalidad, a pesar de las ventajas económicas.



"Venía de la playa y el sol, para mí fue fatal vivir en Ámsterdam... no me gustó, es divina, pero no es para mi tipo de personalidad. Pasé de vivir en chanclas a usar stilettos, y sentí el frío y el bajón de vivir en países tan nublados. Tenía que tomar vitamina D y mi cuerpo comenzó a lastimarse. Por supuesto, seguir trabajando en semejantes hoteles y seguir conociendo personas de nuevas culturas fue increíble, mis compañeros también, pero luego de pasar tres meses de verano muy buenos, llegó el invierno y no me gustó para nada. El dinero que se gana es excelente, pero yo busco calidad de vida, sentir alegría día a día. Por ahí va para mí la calidad de vida, por eso digo que es poca”, comentó Mela.



(Además: El inmenso tatuaje que se hizo Billie Eilish en su espalda, ¿tiene significado?).



Finalmente, Mela encontró su camino de regreso a Barcelona, donde su experiencia en el extranjero le proporcionó una mentalidad más abierta y un puesto de trabajo en marketing en un lujoso hotel. En este viaje, Mela ha recibido a varias celebridades, lo que le hace sentir que está viviendo una vida increíble.

Siete años después de su primer viaje a Barcelona, Mela ha experimentado un cambio profundo en su vida. A pesar de sus aventuras por todo el mundo, Argentina siempre sigue siendo un lugar de amor y conexión, donde recarga energías y se reencuentra con amigos y familia.



(Lea más: Video: así es la millonaria mansión en la que vive Bad Bunny en California).



De su viaje, ha aprendido a no normalizar la inseguridad, a adaptarse a nuevas culturas y a buscar la calidad de vida y la felicidad diaria.



En última instancia, Mela ha descubierto que es una exploradora y una chica de ciudad en lugar de una chica de pueblo, aceptando su esencia y abrazando su pasión por viajar y explorar el mundo.

*Este contenido fue reescrito con asistencia de una inteligencia artificial basada en información de La Nación y contó con la revisión de una periodista y un editor.



- LA NACIÓN (GDA) EL TIEMPO

Más noticias