Dejó un mensaje programado antes de morir y lo que decía conmovió a todos en las redes

Casey McIntyre, una mujer de 38 años originaria de Brooklyn, Nueva York, conmovió a las redes sociales al anunciar su propia muerte a través de Instagram.



En su mensaje de despedida, expresó su amor y agradecimiento a familiares y amigos, explicando que su deceso fue causado por una recurrencia de cáncer de ovario en etapa cuatro. Antes de su fallecimiento, McIntyre trabajó como editora en Razorbill, parte de Penguin Random House, especializada en publicaciones para niños y jóvenes.

El mensaje de despedida

El mensaje de despedida fue acompañado de una foto familiar donde aparecen Casey, su esposo Andrés y su bebé Grace, todos sonriendo. La historia de Casey tocó a muchos, incluso a aquellos que no la conocían, llevándolos a expresar su cariño y gratitud.



(Lea más: Capturan a una de las empleadas de Silvestre Dangond como presunta implicada en robo).

"Una nota para mis amigos: si están leyendo esto, significa que fallecí. Lo siento mucho, es una tontería y todos lo sabemos. La causa fue una recurrencia de mi cáncer de ovario en etapa cuatro, previamente diagnosticado. Los amé a cada uno de ustedes con todo mi corazón y les prometo que sabía cuán profundamente era amada", dejó escrito la mujer.



(Más: Felipe Saruma contó detalles del divorcio con Valdiri: 'Marcó un antes y un después').



Sin embargo, su esposo continuó con el mensaje agregando un conmovedor final:



"Nota del editor: Casey tenía la intención de terminar esta publicación con una lista de cosas que fueron un consuelo y una alegría para ella durante su vida, y estoy desconsolado porque nunca veré esa lista. A medida que se enfermó más, no pudo terminarla. Me imagino que habría incluido a nuestra hija Grace, las ballenas, el helado, sus queridos amigos, estar en la playa, a sus sobrinos, a quienes adoraba sin medida, leer 10 libros durante una semana de vacaciones, sus queridos padres y hermana y su increíble familia, la natación, el sándwich de roast beef perfecto, y a mí, su dulce amor".

Después del su fallecimiento, se lanzó una campaña de recaudación de fondos para ayudar a cubrir una deuda millonaria derivada de los gastos médicos de Casey.



La pareja se había casado en 2015, y en 2019, durante un procedimiento de fertilización in vitro, a Casey le diagnosticaron cáncer de ovario en etapa 3.



(Lea más: Sara Sánchez, hija de Pilar Schmitt, relató cuando sufrió un infarto cerebral).



En enero de 2020, se sometió a una cirugía mayor para extirpar el cáncer, incluyendo una histerectomía completa y la eliminación parcial de otros órganos afectados. Casey compartió su experiencia en una entrevista con 'Cup of Jo', citada por el 'New York Post'.

Más noticias

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial basada en información de LA NACIÓN de Argentina y contó con la revisión de la periodista y un editor.



- LA NACIÓN (GDA) EL TIEMPO