Courtney Tillia se sumó a la tendencia de quienes deciden dejar toda su carrera y sus trabajos de toda la vida para probar suerte en la plataforma OnlyFans. Luego de unos cuantos años y tras volverse millonaria, dio sus apreciaciones sobre su antigua profesión como maestra y de si vale la pena o no el cambio. Ella le dijo adiós a la enseñanza por las fotos atrevidas en su perfil desde hace poco más de tres años.



La mujer de Arizona no ganaba mucho como profesora de educación especial, así que decidió sumarse a la plataforma como una manera de complementar sus ingresos, abrió su propio canal de contenido erótico y pronto la audiencia empezó a seguirla.



Al ver el resultado inesperado, Courtney decidió dejar atrás su trayectoria en las aulas y enfocarse en su contenido que la llevó a alcanzar cifras millonarias. Su camino como docente no había sido sencillo, ya que incluso estudio una maestría en enseñanza y pasó toda su vida frente a sus alumnos. Además, está casada y tiene cuatro hijos.



Tras pasar de profesora a modelo, dejó su antiguo trabajo y cambió su residencia a Los Ángeles con su familia, con la que disfruta de constantes vacaciones en destinos como Hawái. Y es que su canal es uno de los más seguidos, incluso tiene más de 400.000 seguidores en su cuenta de TikTok, en donde además de promocionar su contenido, también comparte su día a día como madre de familia.

Sus excompañeros la felicitan

Mientras que hay personas que no ven con buenos ojos el giro de vida de esta mujer de 36 años, ella aseguró para 'TMZ' que sus antiguos colegas la defendieron y que le enviaron mensajes para decirle que se sentían mal pagados por su trabajo e incluso algunos analizan seguir sus pasos.



En los mensajes citados por ese medio, se leía uno en el que alguien le decía:



“¡Increíble! Mi esposa es profesora y también está considerando una cuenta de OnlyFans”. Otro mencionó: “Aunque los educadores son la clave de las generaciones venideras, están muy mal pagados y poco apreciados. Bien por ella”. Un tercero compartió este punto de vista: “Como educadora veterana no me enfado en absoluto. Dejemos que esta señora viva su vida”, sentenciaron.



Courtney aseguró que logró acumular más de un millón de dólares entre sus tres cuentas de OnlyFans, una cifra que, dijo, habría tardado 25 años en conseguir como maestra. También aclaró que parte de sus ingresos los destina para ayudar a refugios de personas sin hogar, porque quiere darles un buen ejemplo a sus hijos.



El esposo de Courtney no solo apoya su paso en OnlyFans, sino que él fue quien empezó a tomar las fotos y continúa alentando sus pasos por la asombrosa cantidad de dinero. Aunque la madre de cuatro hijos aseguró que echa de menos a sus alumnos, el trabajo no lo extraña en absoluto. Detalló que se sentía “mal pagada, poco apreciada y estrangulada por el control del distrito escolar”, así que está feliz de ser “dueña de su propio destino”.

