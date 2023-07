Jennifer Lopez fue captada sin maquillaje y visiblemente enojada a espera de que le abrieran el gimnasio.



Esta actitud se viralizó rápidamente en redes sociales, desatando la opinión de los cibernautas sobre su actitud y aspecto físico con el que se encontraba en ese momento.

A través de la cuenta de Instagram ‘Suelta la Sopa’, se publicaron tres fotografías donde se ve a la cantante con un top amarillo y un leggin con efecto víbora del mismo color.



Para complementar su vestimenta deportiva, eligió unos tenis blancos y un vaso con brillos color dorado, además tenía una pulsera de caballo en su muñeca. Para muchos este suceso fue su momento ‘más humilde’, además de que se hizo evidente su cara de molestia y desagrado, la cual no pudo evitar que los lentes de los periodistas la lograran captar.



En una de las imágenes se observa como la artista toca insistentemente la puerta del gimnasio, pero al ver que no recibe respuesta, decide hacer la rutina de ejercicio a espera de que pueda ingresar, pero no tiene éxito.

Algo que ha distinguido a la actriz y modelo es la disciplina que ha tenido desde joven para mantenerse saludable a través del ejercicio, resultados que son evidentes actualmente a sus 53 años.



Los internautas destacaron la belleza natural de Jennifer Lopez que mantiene casi intacta a su edad y estos son algunos comentarios que la alaban:



“Una mujer al natural con una excelente estampa, se mantiene muy bien conservada’”, “muy bella sin maquillaje, transmite hermosura y con los años se ve bella con cualquier vestimenta’ y miles de comentarios que destacan lo hermosa que es la artista de origen puertorriqueño.

Al final sí pudo ingresar y hacer la rutina de ejercicio correspondiente. sin embargo estalló de ira al verse acosada por los paparazzis, insultándolos por no respetar su espacio.

Jennifer López cuenta cómo aprendió Pole Dancing para su nueva película

