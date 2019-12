Por qué Kendall y Kylie no salen tanto en 'reality' de las Kardashian

La socialité Khloé Kardashian reveló la razón por la que sus hermanas menores, Kylie y Kendall Jenner, no salen tanto como ella o como Kim y Kourtney Kardashian en el 'reliaty' sobre sus vidas.



Según Khloé, esto tiene que ver con el tipo de contrato que firmaron, siendo el de ella y sus hermanas mayores uno directo con los productores del 'reality show' 'Keeping up with the Kardashians', informó la revista Monet, del portal de internet Globo.

La conversación alrededor de los contrartos de las Kardashians se dio luego de que un usuario preguntara, a través de Twitter, por qué Kendall y Kylie no aparecían tanto en el 'reality' y si tenían contratos diferentes.



Kholé le contestó en la misma red social: "Kendall y Kylie tienen contratos diferentes. Yo, Kourt y Kim tenemos el mismo contrato".



El diario británico Daily Mail, por su parte, recogió unas declaraciones de Kim, quizás la hermana más famosa de la familia, en las que decía que "todos los días que Kourtney no está filmando, Khloé y yo estamos grabando y compartiendo cosas nuestras. Si no lo hacemos, ¿cuál es el espectáculo?".

Kendall and Kylie have different contracts. Kourt, Kim and I have an equal contract. https://t.co/Ww3a65YFId — Khloé (@khloekardashian) December 9, 2019

Las Kardashians mayores (Khloé, Kim y Kourtney) son el resultado del matrimonio de la empresaria Kris Jenner con el abogado Robert Kardashian, que se dio entre 1994 y 2003. Las más jóvenes (Kendall y Kylie) nacieron mientras su madre estaba casada con la empresaria Caitlyn Jenner, quien antes de su transformación a mujer era Bruce Jenner.



Cuando el 'reality show' del clan Kardashian-Jenner se emitió por primera vez en 2007, Kylie tenía 10 años y Kendall 11.



De acuerdo con Monet, actualmente, Kendall es una de las modelos más activas en el mundo del entretenimiento y ha tenido un desempeño en marcas reconocidas como H & M o Balmain. En 2015, desfiló en el Victoria's Secret Fashion Show y, según Forbes, en 2017, se convirtió en la modelo mejor pagada.



Kylie, por su parte, tiene una marca propia de productos de belleza y una fortuna valorada en miles de millones de dólares, según Monet.



De acuerdo con el diario Daily Mail, los roles de las hermanas Jenner se han vuelto más relevantes desde que decidieron volverse influenciadoras.



Recientemente, Kourtney, la mayor de las hermanas, decidió no aparecer más en el 'reality'



"Compartí todo, desde mi relación con Scott, todo, hasta donde todas estas personas estuvieron involucradas en mi relación y fue horrible para nosotros. Los momentos privados son muy especiales y solo necesito más de ellos", argumentó.

TENDENCIAS EL TIEMPO