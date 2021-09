Amigo de Maradona le pide perdón a Mavys Álvarez tras duras declaraciones

Mavys Álvarez, una de las novias que Diego Maradona tuvo durante sus años en Cuba, generó un fuerte escándalo con sus últimas declaraciones. Ante esto, un amigo del futbolista se disculpó públicamente con ella por no haber evitado las situaciones de vulnerabilidad a la que se vio sometida.



El testimonio de Mavys

Álvarez, hoy de 41 años, relató cómo a sus 16 fue invitada a conocer al ‘Diez’ en la isla y animada a estar cerca de él. Si bien, según declaró, se trató de una relación consentida, Álvarez describió algunas situaciones que hoy le generan “pena de sí misma” y cierto arrepentimiento, como haber comenzado a consumir drogas.

Según su testimonio, ella se había mantenido en silencio durante tantos años por el miedo a represalias por parte del futbolista o del gobierno de Cuba.

“La vida con él era muy loca. Sinceramente, todos los días en las discotecas. Cada noche hasta las siete u ocho de la mañana tomando champaña”, comentó la mujer, en charla con el canal estadounidense ‘América TeVe’.



“Yo era una niña. No tenía maldad ninguna. Él era un extranjero, un rico y se había fijado en mí. No podía decirle que no. Era un privilegio ser su novia”, añadió Álvarez.



Mavys ha dicho que Diego Maradona la ingresó al mundo de las drogas, específicamente, a la cocaína. Algo que le provocó varios problemas de salud, pues llegó al punto de la adicción.

Las disculpas de un amigo del futbolista

Omar Suárez, amigo de Maradona, habló al respecto en el programa ‘A fondo’, del mismo canal de televisión. Allí pidió disculpas públicamente a Álvarez por haber integrado el círculo de personas que estuvieron presentes durante aquella relación sentimental y no intervinieron para ponerle un freno o resguardar a la adolescente.

“El impacto fue tremendo aquí en la Argentina, todos los medios hicieron eco”, sostuvo al principio Suárez, uno de los que acompañó a Maradona durante su estadía en La Habana y el propietario del boliche porteño ‘Cocodrilo’.

Maradona estuvo en Cuba, donde conoció a Mavys Álvarez. Foto: EFE

“Es muy fuerte todo lo que dice. Escuchar esto 20 años después, es como que te cambia un poco la visión de todo lo que uno tenía en ese momento”, manifestó el empresario.



“Diego era muy celoso, lo dijo Mavys, así que los momentos con ella eran muy privados. Nosotros teníamos la posibilidad de verlos en los momentos felices, cuando estábamos almorzando o cenando, cuando íbamos al Habana Club o a la playa y jugábamos al fútbol. Por ahí, vivíamos otra historia”, indicó.



Luego, Omar insistió en que ahora ve la situación desde otra perspectiva.

“Hoy, escuchar estas historias de Mavys, la verdad es que a mí me da muchísima pena. Me da muchísima vergüenza. Yo quería pedirle perdón, públicamente, por lo menos de mi lado, por no haber sabido ver lo que estaba sucediendo en ese momento. Eran otros tiempos, era otro país y uno vivía, por ahí, de otra manera. Y, lamentablemente, uno no se dio cuenta de lo que realmente estaba viviendo esta mujer. Y que hoy, gracias a Dios, lo puede expresar para que no vuelva a suceder con ninguna otra chica”, manifestó.

Durante la entrevista, Mavys le escribió al periodista Mario J. Pentón con un mensaje de agradecimiento al amigo de Maradona: “Le agradezco a Omar porque es el único de los que rodeaban a Diego que pensó en pedir una disculpa. Y él, realmente, siempre fue amable conmigo y con mi familia”, decía el chat que el reportero leyó al aire.



“Mavys tiene una familia hermosa”, continuó el amigo del ‘Diez’. “Yo tuve la oportunidad de conocer a su madre, a su abuela y creo que a alguno de sus tíos también. Hemos compartido cenas, hemos compartido días allí en La Pradera. Por eso decía que, por ahí, uno veía las cosas desde otro lado”, agregó. “Ella era una niña con todo lo que eso significa, las ganas de crecer y de progresar. Pero también soy consciente, al igual que ella, de que este régimen cubano impulsa a muchas chicas a vivir de esta manera”.

Después, el dueño de Cocodrilo subrayó su arrepentimiento y señaló que Maradona sentiría lo mismo hoy si estuviera vivo. “Hoy, con el tiempo, la escucho a ella y digo: ‘¡La pucha! Estuvimos ahí y no pudimos hacer nada’. Por eso es que hoy, de todo corazón, le doy mis disculpas por no haber sabido ver”.

Finalmente, consideró que “Diego también le hubiera pedido perdón”. Y explicó: “Habría sentido la misma vergüenza y la pena que siento yo".

*Con información de La Nación de Argentina - Grupo de Diarios de América (GDA).