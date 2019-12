El contundente mensaje de doctor Krapula a los cantantes colombianos

Mario Andrés Muñoz, líder de la banda de rock Doctor Krápula, envió un contundente mensaje a los cantantes más famosos del país para que se pronuncien sobre el paro.



Se refirió -específicamente- a Carlos Vives, Shakira y J Balvin, algunos de los exponentes colombianos más famosos en el exterior.

En el marco del concierto por el paro nacional, en el cual varios cantantes colombianos se presentarán ante miles de personas que están marchando desde el 21 de noviembre, el vocalista de Doctor Krápula habló sobre los artistas colombianos más aclamados por el público.



"Estamos llevando el concierto a la calle. Estamos teniendo no una, sino cuatro tarimas. Estamos abriéndole el micrófono a mucha gente. También, de manera personal, y en nombre de todos, le hago un llamado al señor Carlos Vives, al señor J Balvin, a Shakira y toda la gente que hoy en día tiene el privilegio de estar andando en avión privado, que ese avión no los abstraiga de la realidad que está viviendo este país", declaró Muñoz.

El cantante continuó haciendo una analogía sobre lo que pasa con los cantantes de gran reconocimiento y lo que vive el país con el paro.



"Esto también muestra cómo está el país. Los que están en sus apartamentos y en sus casas muy cómodos pero incómodos con el paro, y -quizá- el otro 90 por ciento de la población que está incómoda con la vida que tiene, porque el Gobierno no les da garantías de educación o de salud", dijo.

Finalmente, el artista explicó la necesidad de que los grandes artistas hagan presencia en el concierto.



"Necesitamos que la gente que tiene el poder mediático salga y alce la voz, y que no le tema a los compromisos políticos o comerciales que alguna vez tuvo, porque esto no tiene un tinte político, esto es humanitario, el país está en emergencia", sentenció.



Hasta ahora ninguno de los artistas ha respondido directamente al mensaje enviado Doctor Krapula. Sin embargo, en su más reciente concierto, J Balvin -en plena tarima- se refirió al paro y pidió al Gobierno Nacional que escuche a todos los que están marchando.



"Le pido al Gobierno que por favor nos escuchen. Si están marchando es porque algo no anda bien. El pueblo lo pide", dijo Balvin.



También, Carlos Vives -en su concierto del 29 de noviembre en el Movistar Arena- emitió un mensaje de apoyo a la marcha pacífica e invitó al Presidente de la República a escuchar a los manifestantes. Además, ha estado activo sobre el tema en sus redes sociales.

