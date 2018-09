'Me importan un pito las feministas': Amparo Grisales

En medio de una charla para hablar del estreno de 'Yo me llamo' en el Canal Caracol, Amparo Grisales decidió despacharse en contra de las mujeres feministas, luego de dijera que el punto G está ubicado al final de la palabra shopping y Vanessa de la Torre le advirtiera que las feministas las iban a regañar.

"A mí me importan un pito las feministas, mi amor", dijo, sin ningún tapujo.



"Nos están anulando a las mujeres. generalmente tienen bigote, así me odien, yo las amo (...) este tema se ha vuelto una línea muy delgadita… y entonces qué. El hecho de que nos hayan dado poder a las mujeres de poder defendernos, de poder alzar la voz… Yo creé un hashtag #DerechoAlPiropo, porque entonces los hombres nos tienen miedo”.

La jurado de ‘Yo me llamo’ habló del tema en Blu Radio, en donde también promovió el #DerechoAlPiropo, que creó para que los hombres conquisten sin miedo.



REDES SOCIALES... https://t.co/YrbtMVpAiD — Empresarios Amway (@GustavoYNicol) 18 de septiembre de 2018

Además, aclaro que no defiende el machismo ni la misoginia, pero señaló que hay muchas "mujeres rabonas, que seguramente no las eligió el hombre del que ellas se enamoraron, y entonces hoy después de los miles de años, vienen a echarlos al agua […] los hombres siempre han sido torpes para seducir”.



"Tenemos derechos iguales, no podemos excluirnos el uno al otro. Todos se mueren del susto al echar un piropo. Los hombres están escasos y los que quedan tienen miedo de piropear", manifestó.



CULTURA Y ENTRETENIMIENTO