Indignante declaración de Alejandro García: 'actué en defensa propia'

Alejandro García, el actor señalado por la actriz Eileen Moreno como su agresor, concedió una polémica entrevista a la W Radio en la que aseguró que actuó en legítima defensa en el caso de violencia. Cuando fue preguntado por los hechos, no reconoció haber golpeado a Moreno y aseguró que todo ha sido "manipulado".



García está en el ojo del huracán por las agresiones contra Moreno, su expareja, quien recibió en redes y a través de declaraciones públicas de reconocidos personajes la solidaridad de todo el país.

Los acontecimientos que tuvieron lugar en México fueron contados el pasado 13 de septiembre a esta emisora por la actriz, quien dio detalles de los golpes y las patadas que habría recibido mientras discutía con el que era hasta ese momento su novio. Ese día, Moreno también reveló videos en los que se observan resultados, aparentes, de agresiones físicas.



Este lunes García dio su versión de lo sucedido el pasado 23 de julio. El actor aseguró que la versión de Moreno “era totalmente acomodada. Está mostrando una cara totalmente diferente", dijo.



García manifestó en la cadena radial que ese día él estaba en el apartamento (México) que comparte junto a Gustavo Blanco, el manager de los dos, en una cena organizada por este último. “Yo la llamé y la invité a la cena. Después de las 10:30 estábamos tomando vino blanco, yo agarré mi celular, lo desbloqueé, se abrió la aplicación de Instagram, y tras ver una foto, Eileen me rapó el celular y me empezó a preguntar ‘¿quién es esta mujer?'".



Dice que en ese momento, empiezan a pelear y a ofenderse mutuamente. Tras un corto lapso de tiempo, asegura que Eileen ingresa a su cuarto y “empieza a gritar y a decir que iba a hacer un live acusándome de que yo le había pegado sin haberla tocado y empieza a rasguñarme los brazos”, asegura que fue por eso que empezó a grabarla, video que se conoció luego de que él lo publicara en sus redes sociales como una primera versión suya de lo sucedido.



Aseguró que Eileen salió del apartamento aproximadamente hacia las 4 de la mañana. Y es cuando, manifestó, que le dice al portero que “Eileen Moreno tiene prohibida la entrada al apartamento”. Además, agregó que ella estuvo hasta las 6 de la mañana, esperando entrar nuevamente al edificio, hasta que lo logró.



“Ingresó al apartamento, subió, entró a mi cuarto cuando yo estaba dormido. Empiezo a sentir agresiones, así que lo mío fue quitármela de encima, es como se reacciona instintivamente, en esta riña o forcejeo me la quité de encima como pude”, dijo.



Cuando le preguntaron si la golpeó en dicho forcejo, contestó: “No reconozco que la golpeé, yo jamás le levanté la mano. Como estaba dormido, ella se me tiró encima y yo reaccioné. Hay contacto, una riña, algo instintivo. Yo no te puedo decir que la golpeé, yo reaccioné, me estaba defendiendo de una agresión, hay un reflejo. Yo estaba actuando en legítima defensa”, declaró Alejandro García en la emisora.



Sobre el video que compartió Eileen Moreno en el que se observa a García de rodillas en lo que sería la portería de su apartamento, aparentemente ofreciéndole dinero para que no denunciara, dijo que él no buscaba que no llamara a la Policía sino que estaba preocupado tras verla herida.



“Yo estoy preocupado, le digo oye mira disculpa el incidente, vamos a un hospital y te pago lo que sea para que estés bien. Después del show que me hiciste, ¿me vas a llamar a la Policía para que me lleven arrestado?”, aseguró que eso era lo que realmente le estaba diciendo.



Luego, al ser preguntado por los videos de Moreno en los que se alcanza a observar la gravedad de sus heridas y sobre el parte médico que la actriz dio a conocer, dijo que él no es doctor: “Esa información no ha sido corroborada por parte de mis abogados, no me consta esta magnitud de golpes. Cuando ella salió de mi casa finalmente, llegaron dos patrullas y una ambulancia, la ambulancia la dio de alta en frente del edificio a la media hora. (…) Me quedan dudas de qué tan graves eran las heridas de Eileen Moreno realmente”, indicó.



El periodista Julio Sánchez Cristo le preguntó si esta era la primera vez que una mujer se quejaba de violencia por su parte, y si era el primer incidente de este tipo que tenía. Tras un largo silencio, y luego de que Sánchez volviera a cuestionarlo, aseguró que sí era el primer incidente.



Según García, a él se le han violentado sus derechos a la honra, buen nombre y al debido proceso. “Aquí la verdad es que se han manejado los términos y el proceso de una manera muy subjetiva”, manifestó y agregó: "los medios acabaron conmigo sin hacer una investigación a fondo, me acabaron definitivamente. Ella no representa a las mujeres golpeadas, es una mentirosa que acomoda las cosas, tanto así que me aplastó y a mi mánager, eso es injusto”, puntualizó.



El cuestionado actor dijo que demandó a Moreno y que, supuestamente ella le ofreció, a través de sus representantes, un pago de 670 millones de pesos como indemnización a cambio de no salir a los medios.



El viernes pasado, la periodista de EL TIEMPO y líder de la campaña 'No es Hora de Callar' Jineth Bedoya grabó un video en el que aseguró que era "indignante" la etiqueta que Alejandro García ha empezado utilizar en redes sociales, #NiUnoMás. "Independientemente de lo que haya rodeado su relación sentimental. No se puede justificar, no se puede justificar que una mujer se buscó una agresión", manifestó en su momento Bedoya.

La respuesta de #NoEsHoraDeCallar a #NiUnoMás Jineth Bedoya, directora de la campaña No Es Hora de Callar, reflexiona sobre el último caso mediático de violencia contra la mujer. La respuesta de No es Hora de Callar frente a la etiqueta #NiUnoMás impulsada por Alejandro García.



ELTIEMPO.COM