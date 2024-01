Debut de Karol G en la serie 'Griselda' de Netflix: en qué episodios sale y quién es

El pasado 25 de enero se estrenó en Netflix la serie ‘Griselda’, basada en la historia real de Griselda Blanco, la mujer colombiana que encabezó uno de los carteles de droga más poderosos de la historia.



El estreno ha resonado alrededor del país por la expectativa que genera ver a Sofía Vergara interpretar a Blanco y protagonizar la serie, pero también por una noticia inesperada: el debut actoral de la cantante Karol G.

Desde semanas antes del estreno, los productores de la miniserie anunciaron que la cantante antioqueña participaría en la producción como parte del elenco, noticia que emocionó a su fanaticada, que creyó que iba a tratarse de uno de los personajes más importantes de la historia.



No obstante, y para la desilusión de muchos, la participación de la ‘Bichota’ en ‘Griselda’ es apenas lo que muchos describirían como un cameo.



Cabe aclarar, claro está, que no es una extra. Tiene sus líneas de diálogo y su nombre, pero no es crucial para el desarrollo de la trama, y apenas llega a interactuar con Griselda Blanco, el personaje de Sofía Vergara.

Karol G interpreta a ‘Carla’, una de las prostitutas que va con Griselda a Miami para ayudarla a distribuir la droga, en los sucesos del segundo capítulo, pero su participación no supera la marca de los seis minutos por episodio.



También aparece en los capítulos 3 y 4 pero solo tiene una línea de diálogo en cada uno, lo que dejó decepcionadas a muchas fanáticas de la ‘Bichota’ que esperaban ver a su cantante favorita robarse el show en la pantalla chica.

Algunos de sus fans se quejaron en redes sociales por la falta de tiempo en la pantalla. Otros, no obstante, argumentan que, para ser un debut actoral, tuvo el tiempo adecuado, y creen que hizo muy bien su trabajo interpretando a ‘Carla’.



Lo cierto es que los colombianos quedaron ansiosos por saber si la ‘Bichota’ va a continuar por el camino de la actuación, lo que daría pie a que poco a poco vaya consiguiendo papeles más importantes.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

