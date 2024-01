¿Debe pagarle a su empresa si renuncia sin previo aviso? Esto debe tener en cuenta

En la sociedad actual, la idea de cambiar de empresas e ir probando nuevos empleos está lejos de ser descabellada. De hecho, el ideal de muchos profesionales contemporáneos es probar la mayor cantidad de empleos que puedan para descubrir su verdadera vocación.



Es por esto, y por las constantes reformas laborales que hace el gobierno, que a muchas personas les surgen dudas acerca de la manera correcta de proceder cuando desean renunciar a un trabajo o cancelar un contrato.

Uno de los cuestionamientos más repetidos es acerca de las consecuencias de la renuncia a un contrato: ¿debe el empleado pagar una multa por no llegar hasta la fecha estipulada? le contamos.

¿Puede una empresa multarlo por renunciar?

No, en Colombia esto no está permitido, aunque se haga sin previo aviso. Según el Código Sustantivo del Trabajo, ningún empleado en el país está obligado a dar un preaviso de su renuncia, ni a indemnizar a su empleador por hacerlo.



Cabe recordar que hasta el 2002, el artículo 64 del código estipulaba que los empleados sí estaban obligados a pagar una indemnización a la empresa si renunciaban sin un aviso previo de treinta días. Sin embargo, esta norma fue derogada por la Ley 789 de 2002, así que ya no es un requisito.



El medio ‘Caracol Radio’ explica que el único caso en que un empleador puede cobrar una indemnización de su empleado es si puede probar ante la ley que le causó un perjuicio económico. Sin embargo, como es explícito que no debe dar un previo aviso, esto es muy difícil de comprobar.



Para renunciar, un trabajador únicamente debe cumplir con el requisito de pasar su renuncia escrita a su empleador, según el Ministerio de Justicia y del Derecho. Después de esto, el contrato debe cumplirse por ambas partes hasta la fecha en que el renunciante haya estipulado en su carta. Un empleador no puede negarse ante una renuncia voluntaria, ni retener a nadie en su puesto en contra de su voluntad.

