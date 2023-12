Debe trabajar menos y tener más aficiones: esto lo dice Harvard por una razón poderosa

El agitado ritmo de vida trae que muchas personas, ya no tengan tiempo para dedicarse a lo que más les gusta, como una afición o una actividad que solían hacer en su tiempo libre.



Esto no solo afecta a estas personas, sino también indirectamente a sus lugares de trabajo, puesto que afecta su productividad y efectividad en la realización de sus labores.



De acuerdo con el Harvard Bussiness Review, los pasatiempos pueden hacer que los empleados sean más productivos en sus trabajos y gocen de una mejor salud mental.



Sin embargo, muchos se ven atrapados con el ‘no me queda tiempo’, pero así sea por un momento corto, se puede disfrutar de tocar guitarra, trotar, escuchar música o pintar.

El realizar este tipo de actividades, le brinda al cerebro momentos de satisfacción y descanso, porque no solo se descansa durmiendo sino, dedicando algún tiempo de su día haciendo actividades alternas.



Por otra parte, ciertos estudios han demostrado que el dedicar algún tiempo a actividades creativas, con perspectiva a largo plazo generan confianza en las labores que se ejecutan en el trabajo.



Según el portal, las personas que en sus momentos de ocio se dedican a hacer actividades creativas como la pintura, la escritura, la música, entre otros, estos pueden demostrar esta habilidad también en su trabajo, puesto que la mentalidad creativa permanece.



Así mismo, este tipo de aficiones, al enfrentarse a desafíos en el trabajo, puede ayudar a devolver la confianza al trabajador a la hora de responder a conflictos.



Por otra parte, no es necesario ocupar demasiado tiempo en estas aficiones, con espacios de media a una hora puede despejar la mente.



Estudios señalan que con 45 minutos al día de actividades alternas, puede fomentar su creatividad y productividad.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

