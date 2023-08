A lo largo de los años se han dado a conocer diferentes historias de empresarios que han tenido éxito con sus emprendimientos, y hoy en día pueden disfrutar de un gran capital. La mayoría de estas personas han tenido que luchar fuertemente por cumplir sus sueños.



Uno de ellos es John Paul DeJoria, quien tuvo que vivir diferentes obstáculos como falta de dinero, el abandono de su padre, dormir en el coche, entre otras cosas. Sin embargo, él supo superar todo esto y hoy en día ocupa el lugar 916 en el ranking de Forbes de los hombres más ricos del mundo.

DeJoria nació en 1944 en Echo Park, un barrio marginal de Los Ángeles. Es hijo de un inmigrante italiano y madre griega. Su vida no ha sido fácil, pues desde pequeño tuvo que enfrentar diferentes obstáculos económicos.



En un video publicado por el medio 'Business Insider', reveló que en su infancia vendió postales navideñas junto a su hermano a la edad de nueve años para mantener la economía familiar. Debido a esto, las autoridades los arrebataron de las manos de su madre, ya que consideraban que no podía mantenerlos.



En una entrevista con 'MyFoxAustin', explicó que a pesar de vivir una situación precaria, su madre animaba a sus pequeños a donar un poco de dinero al Ejército de Salvación.



Cuando ya era un adulto terminó viviendo en la calle con un niño de dos años. Fue en ese entonces, que se dio cuenta de que debía que hacer algo. Por esto recolectó botellas vacías de refresco, pasó por la Marina de Estados Unidos, fue conserje y vendedor.



A final de los setenta, juntó unos 750 dólares para poner en marcha John Paul Mitchell Systems junto al peluquero Paul Mitchell. Este fue el negocio que le cambió su vida, pero sus inicios no fueron nada fáciles y duró semanas durmiendo en su coche. Además, iba de puerta en puerta buscando financiación, incluso los domingos.

La vida DeJoria dio un giro de 180 grados

En 1980, Estados Unidos se encontraba viviendo una situación difícil, sin embargo, esto no lo detuvo y lo impulso a seguir con su trabajo hasta que logró el éxito. Una de las frases preferidas de DeJoria es “al final todo va a ir bien, y si la cosa no va bien, es porque no estás en el final”.



La empresa vivió todo tipo de altibajos en el primer año. Pero dos años más tarde, empezó a dar frutos y sus ingresos ascendieron al millón de dólares. En el 2017, ya facturaba 1,200 millones y vendían sus productos en más de 150.000 salones en 87 países del mundo. Tras el fallecimiento de Paul Mitchell, DeJoria es el CEO y principal accionista.



Esta no ha sido la única aventura empresarial que ha vivido. En 1989 lanzó junto a Martin Crowley una pequeña destilería boutique especializada en la elaboración de tequila llamada Patron Spirits. Esta empresa acabó convirtiéndose en un gigante en ventas y 2003, Barcardi adquirió 30% del capital y 15 años después se hizo con 70% restante por 5,100 millones de dólares.

Consejos para triunfar de DeJoria

En un video publicado en 'Bloomberg', DeJoria dio varios consejos para los futuros empresarios y es estar preparado para los innumerables rechazos que encontraran en el mercado.



En segundo es aprender de los errores, y reconoció que él cometió unos cuantos. Además, explicó al tequila Patron como una victoria de la calidad por encima de la cantidad, ya que si un producto no es lo suficientemente bueno, nunca conseguirá destacar entre el resto.



Por último, el éxito y fracaso se distinguen en la disposición que tenemos a esforzarnos por conseguir los objetivos. “Si hay que trabajar los sábados y los domingos, hazlo”, le comentó al medio ya mencionado.

