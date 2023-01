Giovanny Ayala es probablemente uno de los cantantes de música popular más famosos de Colombia. Con éxitos como ‘De rodillas te pido’ o ‘Quién se apunta’, el artista de 46 años se ha inmortalizado en el género.

Sin embargo, esto no es lo único por lo cual es reconocido. A pesar de que el cantautor se ha esmerado en mantener su vida privada fuera de las cámaras, en algunas ocasiones su vida amorosa ha sido el centro de atención en redes sociales.



Y esta vez no fue la excepción, pues en los últimos días se viralizó cómo le pidió matrimonio a quien parece ser su pareja.



Lo que pudo haber sido una propuesta romántica y sonada por las buenas nuevas publicadas por el artista, terminó en una situación un poco polémica y llena de críticas.

‘De rodillas (no) te pido’

En el clip, publicado por el cantante, se puede ver como, en un primer momento, le pregunta a sus seguidores qué tan bueno sonaba pedirle matrimonio a su novia.



Esta pregunta fue publicada en una historia de Instagram inicialmente y fue acompañada de una encuesta en la que solo estaban las opciones ‘Si’ y ‘No’.



Posteriormente, fue unida a un video en el que se ve almorzando un típico ‘corrientazo’ junto con su actual pareja en medio de un lugar que parece ser tierra caliente.



Es entonces cuando la joven saca un anillo del arroz y se lo muestra, intrigada por lo que estaba viendo. Por su lado, Ayala solo reparó en verse sorprendido y seguir comiendo mientras dice algunas frases, pero esto quedó en un segundo plano debido a que a la mitad del clip comienza a sonar ‘Mi final’ una de sus canciones más recientes.



Finalmente, la mujer se puso el anillo y le pidió al artista que tomara su mano. Y en efecto, agarró su mano y le dio un beso para hacer oficial el compromiso.



Sin embargo, la situación dio mucho de qué hablar entre los seguidores del artista. Si bien es cierto que muchos felicitaron a la pareja, hubo quienes criticaron la forma en la que lo hizo.

Varios usuarios criticaron al artista en los comentarios. Foto: Instagram: @giovannyayalaoficial

Comentarios como “Que poco detallista” o “Es muy tacaño” inundaron la publicación. Así mismo, hubo quienes criticaron el hecho de que ella misma se tuviera que haber puesto el anillo.



Frente a esto, el cantante no se quedó callado y justificó el por qué no le puso la argolla a su novia.



“Les quiero aclarar que tuve un accidente de posible fractura (…) por eso no puedo hacer un movimiento para darle manejo a sostener un anillo y ponérselo a mi novia (…) no digan que fue falta de caballerosidad”, comentó en la publicación.

Pero esto no fue suficiente para sus seguidores. También hubo quienes argumentaron que realmente se trataba de una campaña publicitaria para promover las nuevas canciones que sacó en el 2022.

La supuesta infidelidad de Giovanny Ayala

Esta no es la primera vez que el intérprete de ‘Historia de amor’ se ve envuelto en una polémica relacionada con su vida amorosa.



En el año 2019, el artista y su exesposa Andrea Díaz anunciaron su divorcio. Aunque no dieron detalles del por qué habían tomado aquella decisión, varios rumores indicaron que pudo haber sido por una supuesta infidelidad por parte de Ayala.



Estos fueron fundamentados por unas fotografías que fueron replicadas en redes sociales, en las que se puede ver al cantante popular con otra mujer.



Según lo que informó en su momento el programa colombiano ‘La Red’, los papeles de divorcio habrían sido remitidos por Díaz después de haber estado casados por un año.

