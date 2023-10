¿De qué sirve poner unas tijeras debajo de la cama? Experto explica el efecto positivo

Las energías y su efecto en la vida cotidiana de las personas es una tendencia ampliamente seguida por miles alrededor del mundo.



Atraer cosas positivas y alejar las negativas es uno de los intereses más comunes sobre este tema, por lo que hay expertos que difunden métodos o practicas para alcanzar dicho objetivo.

Al respecto, el conferencista y escritor sobre desarrollo personal y emocional, H.G. Cibile, compartió una técnica que al parecer es utilizada hace décadas contra la mala energía.

Se trata de ubicar unas tijeras bajo la cama antes de dormir.



"Tradicionalmente y durante cientos de años (las tijeras) se han considerado como una forma de crear energías para cortar todo lo malo que hay alrededor de ustedes", dijo el experto en un video que compartió en sus redes sociales.

¿Cómo se debe usar?

Según explicó Cibile, escritor de libros como 'Chateando con el universo', 'Cómo lee la mente de las personas', entre otros, se deben colocar las tijeras abiertas debajo de la cama, con las hojas o puntas viendo hacia los pies de la cama, mientras la empuñadora está hacia la cabecera.



"Simplemente ponlas allí y acuéstate a dormir", dijo el conferencista latino.



"Verás cómo vas a dormir mucho mejor, porque va a cortar todas esas energías negativas que están alrededor", sentenció.



Además, recalcó que esto es un método relacionado simplemente con las energías y que no se está "hablando de brujería ni hechicería".

El metraje ya alcanza más de 8 mil 'me gusta' y 200 comentarios, con algunas reacciones de personas que dicen que lo han puesto en práctica como otra parte que manifiesta otras alternativas.



"Sí, es verdad. Lo hice y me aparecieron todos los que me hacían mal, eso sí, tienes que estar preparado para eso porque es muy fuerte", "Lo hice y solo tuve pesadillas", "Me imagino que es solo para personas que sienten que hay malas energías, en mi caso no lo siento, así que duermo en paz", son algunos de los comentarios.

