El pasado 3 de julio las autoridades estadounidenses confirmaron la muerte de Leandro De Niro, nieto del reconocido actor Robert De Niro, en su apartamento en la ciudad de New York.



El joven de 19 años que estaba construyendo una carrera actoral como su abuelo, participó en 'A Star is Born' donde compartió escenario con Bradley Cooper y Lady Gaga en 2018, después de actuar en la serie 'The Collection'.

Drena De Niro, la hija adoptiva del intérprete de'Taxi Driver', confirmó el fallecimiento del adolescente a través de su cuenta de Instagram el pasado domingo con un emotivo mensaje.



"Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras o de lo explicable desde el momento en que te sentí en mi vientre […] Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo [...] Descansa en paz , en el paraíso eterno mi querido niño", señaló la madre del joven.

Ante la inesperada noticia, el reconocido actor de Hollywood también se pronunció sobre lo sucedido por medio de un comunicado en el que solicitó discreción acerca de la muerte de Leandro.



"Estoy profundamente afligido por el fallecimiento de mi amado nieto Leo. Estamos muy agradecidos por las condolencias de todos. Pedimos que se nos dé privacidad para llorar su pérdida", expresó De Niro.

¿Cuál fue la posible causa de su muerte?

Aunque aún se desconoce la verdadera causa de su deceso, según datos del medio ‘TMZ’, las investigaciones apuntan a que Leandro habría fallecido por una posible sobredosis.



“El adolescente estaba cuidando la casa y se encontraron drogas e instrumentos para consumir (la misma) cerca de su cuerpo”, dijeron las autoridades al medio.



El nieto de Robert De Niro fue encontrado por un amigo que llevaba varios días intentando contactarse con él, cuando lo halló sin signos vitales en su apartamento ubicado en Wall Street.



De acuerdo con el 'Daily Mail', el joven no presentaba signos de trauma, ni lesiones que evidenciaran algún tipo de violencia en su cuerpo, así que las autoridades descartan cualquier intento de ataque o robo.



Frente a lo ocurrido, la madre, quien también es actriz, escribió otro mensaje que podría reafirmar la manera en la que falleció su hijo, sin embargo, su muerte aún es materia de investigación, según el diario británico.



“No merecías morir así, pero solo puedo creer que Dios necesitaba un ángel fuerte y poderoso en su ejército. Te estoy abrazando cada segundo de cada momento. Soy mi corazón y mis recuerdos hasta que esté contigo de nuevo”, señaló Drena en su cuenta de Instagram en las últimas horas.

