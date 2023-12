¿De qué murió el actor Ryan O'Neal, protagonista de la película 'Love Story'?

En la tarde de este viernes 8 de diciembre se informó del fallecimiento del actor Ryan O'Neal de 82 años, la noticia fue dada por su hijo Patrick mediante su cuenta de Instagram.



"Mi padre murió hoy en paz, con su querido equipo a su lado, apoyándole y queriéndole como él nos querría a nosotros", dijo en su mensaje.



El actor, quien es recordado por su icónico papel de Oliver Barrett en la película romántica 'Love Story', participó en más de 40 producciones, dentro de las que se encuentran 'What's Up, Doc?', 'Paper Moon', 'Barry Lyndon,' entre otras.

"Compartiré el legado de mi padre para siempre. No me detendrán las voces externas que digan cosas negativas. Si decides hablar mal de mi padre, aunque no tengas ni idea de lo que estás hablando, se te llamará la atención", recalcó su hijo en el mensaje.



De momento se desconocen las causas del fallecimiento de Ryan O'Neal, sin embargo, se conoce que sufría una leucemia crónica desde el año 2001 y en 2012 le diagnosticaron cáncer de próstata.



Ryan O'Neal estuvo casado con las actrices Joanna Moore y Leigh Taylor-Young. Hacia 1981 inició un noviazgo con la célebre Farrah Fawcett, estrella de 'Los Ángeles de Charlie', en español), con quien terminó en 1997. De esa relación nació su hijo Redmond O'Neal, también actor.

