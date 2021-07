De nadadora paralímpica a princesa de Disney

Desde hace tres años y medio, María Carolina empezó a entrenar natación profesionalmente y ya ha ganado 25 medallas en competencias en Colombia. Su historia la llevó a ser vocera para la iniciativa Disney Princesa ‘Tiempo de Celebrar’, que busca inspirar a los niños, niñas y jóvenes de América Latina para que logren sus sueños y sean protagonistas de su propia historia.

La iniciativa se trata de pequeños perfiles disponibles en el canal de YouTube de Disney, que muestran la experiencia de vida de tres jóvenes –María Carolina, de Colombia, y otras dos, de México y Brasil–, donde se realzan el coraje y la resiliencia.

María Carolina fue escogida por Disney para participar en esta iniciativa, gracias a la fundación Make a Wish Colombia, que la vio como una joven con todo el potencial para impulsar con su ejemplo a los niños y jóvenes.



“Fue un orgullo, una emoción muy grande, el hecho de poder llegar a inspirar a otras personas, la verdad se me hace muy lindo. Me gusta usar mi voz por las personas que no pudieron estar aquí hoy en día, y me gustaría tener una fundación o poder vincularme a una para ayudar a otras personas que han pasado por lo mismo que yo”, asegura María Carolina Rodríguez en entrevista con EL TIEMPO.



Su película favorita de Disney es 'Mulan'. “Yo la veía como la princesa más fuerte y guerrera, la veía como una inspiración. Yo quería ser como ella algún día, y me parecía ‘wow’ que ella se sacrificara por salvar a su padre y a su país”, cuenta Rodríguez, a quien también le encanta bailar y dibujar.



“Cuando no estoy ni estudiando ni nadando, estoy practicando mi dibujo, practicando mi inglés o bailando, me gusta mucho el baile y me gustan mucho los bailes de Kpop”.

Punto de partida

Hace cinco años, cuando le descubrieron un tumor maligno (sarcoma) –un tipo de cáncer poco frecuente que afecta los huesos– en la pierna izquierda, todo cambió. Esto la obligó a retirarse de estudiar presencialmente y dejar sus prácticas de natación, que en ese momento realizaba de forma esporádica y por aprendizaje.



“Todo comenzó en la escuela, yo estaba en octavo grado y estábamos en clase de educación física, estábamos haciendo ejercicios de flexibilidad. Luego me fui para mi casa y me estaba doliendo mucho la pierna, pero pensé: ‘normal, debe ser que mi cuerpo está cansado, está como con resentimiento del ejercicio’”, relata.



Según cuenta la nadadora, luego de una semana su pierna se inflamó mucho, por lo que sus padres decidieron llevarla al médico. “En ese momento no me hicieron ningún examen, fue todo a ojo y me dijeron que tenía un esguince de segundo grado y que tenía que hacer pañitos de agua fría y agua caliente durante un mes”.



María Carolina hizo lo que el doctor le indicó, pero luego de un mes su pierna no se desinflamó, sino que empeoró y tomó un color morado, casi negro; sin embargo, podía caminar con una leve dificultad. Por esto fue a donde otro doctor, que sí le hizo las radiografías pertinentes, que le permitieron detectar que lo que ella tenía era cáncer.

Así fue como empezó su tratamiento contra el sarcoma, con la compañía de su familia en todo momento. Le realizaron aproximadamente diez quimioterapias.

Desde 2017, María Carolina ha ganado 25 medallas en competencias en Colombia. Foto: Andres Rot / IDRD

Al terminar el tratamiento, en julio de 2016, le hicieron más exámenes. Estos les ayudaron a los especialistas a darse cuenta de que el tratamiento no estaba funcionando y que no había ninguna mejora. De esta manera, remitieron el caso a médicos de otros países, como Estados Unidos, México y Brasil, quienes llegaron a la conclusión de que la opción más adecuada en ese punto era amputar la pierna.



“Cuando me dijeron que me iban a quitar la pierna, dije: ‘se acabó mi vida, ya no voy a tener más oportunidades de estudiar, trabajar, de ejercer algo que me guste, y pues, obviamente, el deporte”, asevera.



Su médico le dijo que haría todo lo posible por no hacerlo, incluso hasta el momento de la operación, el 19 de julio. Sin embargo, eso no fue posible, y al terminar la intervención quirúrgica, María Carolina se despertó sin una parte de su pierna.

“Cuando me desperté en la noche, lo primero que hice fue con mi mano empezar a tocar mi pierna y ya cuando sentí el vendaje y que no estaba la pierna, lloré horrible”, recuerda.



“El hecho de tener que hacer más tratamiento de rehabilitación fue lo más duro, porque se me hacía que era como una carga para mi familia”.



Durante este proceso, María Carolina, con el apoyo de su familia, conoció Make a Wish Colombia, una fundación que trabaja para cumplir los deseos de niños a los que se les ha diagnosticado enfermedades que ponen en riesgo su vida.

Las ganas y los logros

Desde esta fundación hicieron un concurso que buscaba resaltar el testimonio de un niño o niña en tratamiento de cáncer que, con su experiencia de vida, fuera ejemplo de valentía para otros niños. María Carolina lo ganó. “Mi madre me motivó en todo el proceso para participar porque yo estaba muy ‘bajoneada’ en ese momento. Todos los niños eran supervalientes y yo dije: ‘a mí, la verdad, ni me van a poner cuidado’”, cuenta la joven.



En diciembre, María Carolina terminó su segundo tratamiento de recuperación y ya estaba totalmente limpia del cáncer en su cuerpo. En el 2017 tuvo la oportunidad de cumplir su sueño de conocer los parques de Disney, en Estados Unidos, gracias al concurso de Make a Wish Colombia que ganó.



“En ese momento, todo fue mucho más sencillo, ya que había completado mi rehabilitación y ya tenía mi primera prótesis. Ya el tema de salud estaba muy controlado. Aunque sí me costaba mucho el tema de la prótesis. Cuando caminaba largas distancias, el muñón (como se le llama a la parte de un miembro del cuerpo después de haber sido amputado) se tornaba rojo y a veces hasta podía sangrarme”, relata.



Ese mismo año, María Carolina se empezó a sentir mucho mejor en todos los aspectos de su vida y tomó impulso para seguir con lo que más la apasiona: la natación.



“Le comenté a mi mamá el deseo de volver al agua porque yo quería retomarlo, no como una práctica, sino de manera profesional, y ella se comunicó con la Liga de Natación de Bogotá y me hicieron una prueba y a la semana ya me habían aceptado (actualmente, aún hace parte de esta liga)”, cuenta la medallista, quien también estudia Negocios Internacionales.



“Yo sí conocía el deporte adaptado, el deporte paralímpico, pero me dije: ‘no, yo que voy a estar a ese nivel’, pero pues mi familia siempre estuvo ahí y hasta los doctores me motivaron mucho”.



Para ella, su mayor logro hasta el momento en la natación fue cuando participó en los Juegos Deportivos Nacionales de Colombia, Bolívar 2019, en los cuales obtuvo dos medallas de bronce, de las tres pruebas en las que clasificó.



“La verdad no pensé que iría, ya que uno tiene que tener cierto tiempo para poder clasificar en las pruebas, y yo llevaba dos años hasta ahora en la natación, y pensé: ‘no creo que mi tiempo de entrenamiento sea suficiente para llegar a ese nivel’. Sin embargo, logré clasificar”, explica.



Su último torneo fue en Cali, en marzo del año pasado, antes de que empezara la cuarentena por el covid-19 en el país. Allí,ganó seis medallas: cinco de plata y una de bronce.



Su sueño más grande es poder representar a Colombia en una competencia mundial, cuenta emocionada. “Siempre que veía los canales deportivos, con el tema de la natación, pensaba: ‘a mí me gustaría estar ahí, poder representar a mi país y, por qué no, ganar una medalla olímpica, y estar en el podio, escuchando el himno nacional, ver la bandera levantada’”. Esto la motiva a entrenar fuertemente de martes a sábado para cumplir ese sueño y poder participar en los Juegos Paralímpicos de París 2024.



“Cuando estoy en el agua sin la prótesis me siento libre, completa, llena; siento que no me hace falta nada para poder expresarme al máximo”.



Y es que, según relata, el gusto por este deporte empezó desde que era muy pequeña, cuando tenía 4 años y tuvo un accidente en una piscina.

“Fuimos a un paseo familiar y hubo un accidente donde casi me ahogo, pues el flotador se zafó y quedó encima de la superficie del agua y yo me hundí. De no ser por mi hermano, la verdad no estaría aquí hoy en día porque todos se quedaron pasmados y no sabían cómo reaccionar”.



Desde ese momento, cada vez que iba a una piscina, se quedaba en el borde o ni siquiera entraba. “Me daba miedo que me volviera a suceder lo que pasó cuando era más pequeña”, recuerda. Entonces, a los 8 años decidió que quería aprender a nadar y se inscribió en cursos de natación.



Ella se siente muy orgullosa de haber participado en esta iniciativa de Disney. “Nunca pensé que yo pudiera llegar a representar a Colombia en una iniciativa tan linda como esta, entonces, si tengo la oportunidad para inspirar a las personas, de mostrarles que con valentía se puede llegar a donde tú quieras, que con tu fuerza puedes llegar a donde quieras y cumplir las metas que desees, yo soy muy feliz”.



“El mensaje que les doy a los jóvenes y niños que han pasado por lo mismo que yo o algo similar es que, aunque quieran tirar la toalla y rendirse, se apoyen en su familia, o si tienen una pasión como en mi caso”, finaliza la nadadora.



KEYLA RODRÍGUEZ PARRA

REDACCIÓN DOMINGO