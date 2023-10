Taylor Swift: ¿De la música al fútbol? Club más antiguo del mundo habla de su compra

El Notts County, reconocido como el club profesional más antiguo del mundo, ha desestimado las especulaciones que circulaban acerca de una posible adquisición por parte de la famosa cantante Taylor Swift. Esto habría seguido el precedente de los actores Ryan Reynolds y Rob McElhenney, quienes adquirieron el Wrexham.



Este equipo de la League Two (Cuarta División Inglesa) respondió de manera ingeniosa a los rumores que se habían difundido a través de un tabloide británico. En una publicación, el club utilizó citas de varias canciones populares de Taylor Swift, como 'Shake It Off', 'Blank Space', 'Bad Blood', 'Style' y 'Love Story'.



El club más antiguo del mundo negó la compra por parte de la cantante. Foto: Getty Images

En un comunicado oficial, el Notts County declaró: "A pesar de decepcionar a los seguidores de Swift, debemos aclarar que esta historia carece de fundamento. No existe hostilidad entre nosotros y Taylor, pero en un momento tan emocionante para el club, nunca se contempló la posibilidad de ceder el control. Como gesto de buena voluntad, incluiremos una canción en blanco en la playlist prepartido en honor a su nuevo álbum '1989' mañana".



Cabe destacar que la relación del Notts County con la música va más allá, ya que el cantante Jake Bugg ha patrocinado la equipación visitante del equipo durante los últimos cinco años.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por EFE y contó con la revisión de la periodista y un editor.