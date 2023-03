La actriz colombiana Camila Zárate es recordada por protagonizar en 2009 la telenovela ‘El penúltimo beso’, junto con Sebastián Martínez. Además, alcanzó fama en la televisión nacional al actuar en producciones como ‘Chepe Fortuna’, ‘Rafael Orozco’ y ‘Popland’ de ‘MTV’, que la ayudaron a consolidar su carrera profesional.

La bogotana decidió viajar a México hace algunos años atrás, para darse un tiempo fuera de las pantallas y cambiar radicalmente su estilo de vida, pues lo que quería la actriz en ese momento era vivir otro tipo de experiencias.

Aunque Zárate en aquella época ya gozaba de fama y reconocimiento, quiso darle un nuevo rumbo a su camino y decidió dejar todo en Colombia para empezar una nueva vida: empezó hacer malabares en los semáforos, dormía en las calles junto a su mascota y fabricaba artesanías; todo con el fin de poder conseguir algo de dinero para comprar alimentos.

En una entrevista que Zárate le concedió al canal de Youtube 'It Gets Better Colombia' reveló que en ese momento tenía una carrera prometedora, pero no la llenó lo suficiente, por lo que quiso vender sus cosas y alejarse de la vida que llevaba.

"Debido a que soy actriz, he sufrido un poco de bullying. La gente pordebajea mucho el hecho de ser actor, tal vez, porque somos artistas o unos incomprendidos, unos bohemios que para los ojos de los demás no podemos hacer otras cosas", contó para el canal anteriormente mencionado.

En esa búsqueda por explorar y vivir nuevas experiencias, Zárate también vivió momentos difíciles de los que llegó a creer que no se levantaría. Sin embargo, al final logró conseguir la fuerza suficiente para seguir adelante.

“Siento que uno se para, uno tiene manos, un corazón, uno tiene valentía y sea lo que sea lo que usted está viviendo, siempre sale el sol”, afirmó en la entrevista.

La actriz, de 35 años, expresó que a pesar de los momentos difíciles que ella vivió en México, hay que confiar en el universo y la vida para que todo resulte bien: "Yo no tuve qué comer, yo tomé una decisión difícil”.

En su paso por México la actriz compartió publicaciones junto a su perro mientras, por ejemplo, dormían en la calle, exploraban varios lugares con pocos recursos económicos y hacían nuevos amigos.

Sin embargo, pese a todo lo que afrontó Camila Zárate, hoy en día brilla al estar en la nueva producción de 'RCN' 'Ana de nadie', novela que la volvió a poner en el ojo de la opinión pública y que se estrenó el 1 de marzo.

