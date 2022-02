"Comedor profesional y abusador de buffets", se lee en el perfil de Instagram de 'Joe Burgerchallenge'. El dueño de esa cuenta, que tiene más de 146 mil seguidores, es Jorge González, un español que decidió poner en pausa su anterior trabajo como policía para convertirse en un influenciador gastronómico.



Esta es su historia.

Como Jorge González no pudo optar por un permiso de permanencia para quedarse en Estados Unidos años atrás, donde trabajaba con una empresa española, él decidió devolverse a su país y aplicar para hacer parte de la Policía Nacional, según cuenta el medio de comunicación ABC.



De acuerdo con el diario español, González se preparó durante un año y medio para presentarse al concurso para ser policía. Aprobó e ingresó a la Escuela Nacional de Policía de Ávila. Luego, trabajo en Alicante y Valencia como inspector de la Policía Nacional.



Un día, se le ocurrió grabar videos para Youtube haciendo retos de comida. "Todo comenzó por afición y diversión", le dice a ABC. El español pensó que el contenido lo verían sus amigos y familiares. No alcanzaba a imaginarse que esas actividades podrían convertirse en su trabajo.



El hombre, considerado como el mayor experto de hamburguesas en España, señala ABC, también es licenciado en filología inglesa. Tiene 41 años y dos hijos.

Jorge empezó yendo a restaurantes a probar hamburguesas. Allí, de paso, le entregaba tarjetas a los clientes para que compartieran sus videos.



Dice ABC que, cuando alcanzó los 100 mil suscriptores en su canal de Youtube, González generaba entre 200 y 300 euros cada mes (entre 800 mil y 1.3 millones de pesos colombianos). El hombre considera que ese dinero no era suficiente para plantearse dejar el trabajo.



"Cuando llegué a medio millón de seguidores y ya ganaba mil euros al mes, me di cuenta que se trataba de un trabajo bastante duro y que tenía dos opciones: o me lo tomaba con más tranquilidad o aprovechaba el tirón para sacarle el mayor rendimiento posible", le cuenta al medio español.



De esa manera, Jorge tomó la decisión de dedicarse a la creación de contenidos después del confinamiento causado por la pandemia. También hubo otro suceso que lo motivó.



Esto fue lo que le comentó a ABC: "En la declaración de la renta del año pasado pagué a Hacienda exactamente lo mismo que gané como policía, por lo que mi gestora me dijo que estaba haciendo el tonto y me animó a decantarme por grabar vídeos ya que estaba llevando un ritmo de vida con dos trabajos totalmente incompatibles".



Desde entonces, el español se dedica a subir videos dando su opinión sobre las comidas que prueba y haciendo retos de comida. Aunque pidió una excedencia en la Policía (es decir, suspendió mas no finalizó su contrato), por ahora no contempla volver a su antiguo trabajo. Para él, volver a la Policía supondría reconocer que fracasó y que no consiguió todo por lo que ha apostado en los últimos años.

Según le contó González a ABC, es riguroso con sus entrenamientos físicos: "Para mí el entrenamiento en el gimnasio es como dormir, es imprescindible. Nunca descarto ejercitarme porque no me apetece o porque no tenga tiempo. Llevo 23 años entrenando cada día, por lo que he conseguido que mi metabolismo esté muy acelerado y necesite más calorías que el resto de personas", le dice a al medio español.



Además, sigue una alimentación estricta durante las jornadas y entre retos. "Si voy a un restaurante y me como tres mil calorías, entiendo que mi cuerpo no necesita más y ya no ingiero nada hasta el día siguiente", dice.



Jorge, quien se unió a Youtube con 'Joe Burgerchallenge' en noviembre de 2015, ya cuenta con cerca de 700 mil suscriptores en ese canal. En su momento, ganó popularidad haciendo retos de comida en Estados Unidos. Dice ABC que González se considera fanático de la gastronomía del país norteamericano.

