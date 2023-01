Con el paso de los años, Dayana Jaimes ha buscado superar la pérdida de su esposo Martín Elías, quien murió en un accidente de tránsito tras presentarse en Sucre junto a su acordeonero Rolando Ochoa y otros músicos del equipo.

En la madrugada del 14 de abril de 2017, un Viernes Santo, el intérprete de ‘El Terremoto’ y ‘Ábrete’ emprendió viaje a Santa Marta, donde lo esperaba su familia. Sin embargo, su vida se vio truncada cuando la camioneta en la que iba perdió el control. El hijo de Diomedes Díaz salió expulsado.



Pese a que lo trasladaron a la Clínica Santa María de Sincelejo para atenderlo por las múltiples lesiones y heridas, murió hacia el mediodía de aquel viernes.

Los homenajes a Martín Elías en su sepelio. Foto: Ludys Ovalle / Archivo EL TIEMPO

Por el fatal accidente, el Juez Cuarto Penal del Circuito de Sincelejo condenó a 32 meses de prisión al conductor Armando Quintero Ponce, decisión que luego fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Sincelejo. Se estableció que se produjo por exceso de velocidad, pues la camioneta iba a 157 km/h.

Dayana Jaimes se sincera sobre su situación sentimental



La comunicadora social y madre de dos pequeños ha sido objeto de rumores en los últimos meses. Uno de ellos señalaba que supuestamente tenía una cercanía con el comediante barranquillero conocido como Juanda Caribe.



“No se pongan a creer todo lo que ven en este tipo de páginas porque todo lo hacen con el morbo. Yo no ando escondiéndome de nadie. Si a mi Juan, Pedro, Andrés, el que sea, me invita a comer, me invita a un show, me invita a una fiesta, yo voy porque no le debo nada a nadie. No ando escondiéndome de nadie”, explicó hace varias semanas.

Ella ha querido mantener su vida sentimental alejada de las redes sociales. No obstante, en una dinámica de preguntas mediante Instagram, un internauta quiso conocer si en este momento mantiene un noviazgo o si está conociendo a alguien. Jaimes aprovechó, nuevamente, para referirse a su vida amorosa.



“Ni lo uno, ni lo otro. Estoy en un momento de mi vida en el que me siento muy feliz. Para mí, la tranquilidad. No soy de ese tipo de mujeres que anda buscando hombre”, replicó en un video para sus más de dos millones de seguidores.

Eso sí, dejó claro que está abierta a encontrar el amor: “Dios sabe la persona que necesito en mi vida y confío plenamente en eso, entonces, no me desespero”.



Según contó, varias personas le han preguntado si se ve comprometida con alguien más. “Yo me quiero volver a casar, no sé en qué tiempo, no me veo nuevamente casada. Pero sí quiero tener una familia y otro hijo. No sé cuándo sucederá, pero confío en Dios que así será”, concluyó.

Dayana Jaimes sobre su actualidad amorosa pic.twitter.com/jnUZKPGxGe — Actualidad Cesar🗞️ (@CesarActualidad) January 30, 2023

Profanan la tumba de Martín Elías

A principios de este 2023, Jaimes denunció los constantes ataques a la tumba del cantante vallenato: “Esta situación ya se está saliendo de control y me da mucha tristeza la actitud y comportamiento de las personas en un lugar tan sagrado como lo es un cementerio”.

Dayana Jaimes, viuda del cantante, afirmó que no es la primera vez que sucede. Foto: Instagram: @dayanajaimes55

Compartió algunas fotografías en las que se ve parte de la tumba destruida y algunos vidrios esparcidos. “Me llena de mucha tristeza e indignación. Usualmente, las personas se roban las flores, las piedras, se van a tomar allá, o se sientan y apoyan sobre la tumba para tomarse fotos. No es justo, exigimos respeto”, insistió.

