En 2017, un trágico accidente le cobró la vida al famoso cantautor colombiano de vallenato Martín Elías, reconocido por ser hijo del también cantante y compositor Diomedes Díaz. Tras su muerte, Dayana Jaimes quedó viuda y a cargo de una pequeña niña que para ese entonces tenía apenas 2 años.



Aunque Dayana prefiere ser discreta, mucho se ha comentado acerca de su vida sentimental. Sus seguidores en redes sociales desean conocer más detalles de su vida privada e insisten en preguntarle si ella estaría dispuesta a iniciar una nueva relación amorosa.



En la sección de preguntas y respuestas, una persona le dejó un comentario en el que la relacionó con ‘Junda’ Caribe: “En una página de chismes están diciendo que andas vacilando con ‘Juanda Caribe’”.



Al referirse al tema, ella contestó: “No se pongan a creer todo lo que ven en este tipo de páginas, porque todo lo hacen con morbo. Yo no ando escondiéndome de nadie. Si a mí, Juan, Pedro, Andrés, el que sea, me invita a comer, me invita a un show, me invita a una fiesta. Yo voy, porque no le debo nada a nadie, no ando con eso…”



Aunque no confirmó ni negó el hecho, lo que sí quedó muy claro es que tiene una posición muy firme con respecto a su vida amorosa y busca detener todo tipo de especulaciones al respecto.

Lo más seguro es que ésta no será la última vez que salga a hacer aclaraciones sobre el tema, debido a que la relación con la familia de Martín Elías genera mucho interés por sus fanáticos.

