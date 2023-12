Dayana Jaimes recuerda las navidades con Martín Elías y lo que más le gustaba a él

A pesar de que Martín Elías Díaz falleció en el 2017, su música sigue siendo escuchada por sus seguidores y varios de ellos lamentan que se vaya ido tan pronto. Una de las personas que más suele recordarlo, y más en esta época de Navidad, es Dayana Jaimes, quien fue su esposa.

Han sido seis navidades las que ha tenido que vivir Dayana Jaimes conmemorando el recuerdo del cantante. Recientemente, la creadora de contenido reveló que era lo que más le gustaba a su esposo, Martín Elías, en esta época navideña.



“Martín amaba la Navidad, pero lo que más le gustaba era la natilla”, escribió en su cuenta de X, anteriormente Twitter.



(Lea también: Vuelo MH370 de Malaysia Airlines: testigo clave rompió el silencio y reveló detalles).



Asimismo, hace unos días en su cuenta de Instagram habilitó la caja de preguntas y uno de sus seguidores le preguntó como celebraba la Navidad desde que su esposo falleció.

Martin amaba la navidad pero lo que más le gustaba era la natilla…🎄🫶 — Dayana Jaime (@Dayanajaime) December 20, 2023

“Para mí estas fechas son súper importantes pasarlas en familia, en familia rodeada de mis seres queridos. El 7, aquí en mi casa, siempre hacemos cena; el 24 igual, cenita, repartimos los aguinaldos, vienen mis papás. El 31 me voy a la casa de mis papás, pero es lo que normalmente hago, y que también, incluso cuando Martín estaba conmigo, lo que hacíamos era eso; los 7, bueno, los 7 siempre estaba con Martín viajando por ahí o tocando. Y los 24, en mi casa, y los 31, un ratico en mi casa, y después estar otro rato con la familia de él”, comentó.



(Siga leyendo: ¿Qué significa ‘tutaina tuturumá’? Este es el origen del famoso villancico en Colombia).



Hace un tiempo, Dayana publicó un conmovedor video en el que le contaba a Martín Elías las cosas que han pasado desde que no está.



"Paula se graduó y está en la primaria, tuvo su primer recital de canto y pensé mucho en ti. Tu compadre se casó y Paula fue su damita. He superado el miedo a los aviones. Aprendí a administrar lo que tanto querías. Me gradué de la maestría que tanto quería, Paula ama a Martincito. Paula conoció sus raíces, Paula aprendió a tocar el piano”, escribió.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Papa Francisco critica 'afán de mostrarse en redes sociales' durante la Navidad

'Los tres mosqueteros: Milady', llega a salas de cine este 21 de diciembre

Insomnio: los efectos en la salud de dormir menos de cinco horas al día