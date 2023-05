La joven Dayana Jaimes, esposa del fallecido cantante vallenato Martín Elías, cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram, red en la que publica posts sobre lo que fue la vida de su esposo y de ella en la actualidad.



En los últimos días, Dayana fue objeto de críticas y comentarios por parte de seguidores y público en general, ya que contó en esta red una situación que vivió.

Se trataba de un pago que por error hizo al conductor de una plataforma de transporte y que la verdadera destinataria del dinero era su empleada de servicio.



Jaimes sabía quién era el conductor que recibió la suma e incluso publicó estos datos en las redes sociales y manifestó: “Sin darme cuenta le iba a transferir lo que le corresponde del trabajo de la quincena a mi empleada y se lo transferí a él. Me da rabia porque es un dinero que no trabajó, que no se ganó”, “ No me interesa la plata, ya quedaste así y así te vas a quedar, tú te quedaste con la plata, bueno, ahí están las consecuencias por obrar de mala fe”.



Después de unas horas, al ver la exposición del hombre que supuestamente no quería devolver el dinero, sus familiares hicieron efectivo el traspaso de la suma a Jaimes. No obstante, esta no fue la razón de las críticas a Dayana Jaimes, sino por la suma que le paga como quincena a su empleada.



La suma que Jaimes le iba a transferir a su empleada era de 400 mil pesos, por lo cual muchos de sus seguidores y detractores expresaron sus opiniones al respecto.



“¿Es enserio? estás peleando por esa cantidad de dinero”, “O sea que usted solo le paga $800,000 a su empleada quincenas de 400 Y eso qué es la viuda de Martín Elías cómo se engaña uno con la gente pensé que por lo menos le pagaba el mínimo jaaaaa”, “Muy bien que hizo pública la denuncia, la gente es muy abusiva!”, “A mi me pasó, la gente es atrevida en agarrar lo que no es suyo y a veces los bancos no se hacen responsables.”

