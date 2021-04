Banco se disculpó con actor Omar Murillo por acto de racismo

“No nos mata el coronavirus, nos mata el racismo”, fue una de las frases de indignación que dijo el actor Omar Murillo (mejor conocido en el ámbito artístico como ‘Bola8’) al denunciar un acto de racismo en su contra dentro de un banco.



Los hechos ocurrieron el miércoles 7 de abril.

En una transmisión que hizo en Instagram, Murillo relató que se disponía a tramitar algunas diligencias bancarias en Davivienda cuando una de las asesoras le pidió al guarda de seguridad que hiciera que él se quitara el sombrero y los lentes oscuros que llevaba puestos, a pesar de que, según el artista, en el lugar había varias personas con accesorios parecidos.



“Una persona viene especialmente a mí, cuando ve a otros que tienen gorras, y me dice que me quite el sombrero. Este es otro acto de racismo y discriminación que debemos terminar, así sea actor o para cualquier persona, eso no se debe hacer”, narró Murillo.



(Vea: La denuncia de racismo que hizo el actor Omar Murillo).

(Si nos lee desde la app EL TIEMPO vea el contenido aquí).



Este viernes, el banco se refirió a lo ocurrido y pidió disculpas por los hechos.



“En Davivienda nos preocupamos por la protección de los derechos y libertades sin distinción de raza, color, género, idioma, religión, opinión política, nacionalidad, posición económica, orientación sexual, y estamos comprometidos con el derecho a la identidad”, expreso la entidad.



(Lea también: Profesor escribió ofensiva nota en cuaderno de estudiante).



“Cualquier acto de discriminación es inaceptable, por eso lamentamos la situación. Adoptaremos las medidas necesarias y continuaremos trabajando con los funcionarios con el fin de que hechos como los ocurridos no se vuelvan a presentar”, concluyó.

(Si nos lee desde la app EL TIEMPO vea el contenido aquí)

La reglamentación

En las entidades bancarias está prohibido el uso de gorras, sombreros, cascos, gafas o prendas que cubran el rostro de las personas por cuestiones de seguridad. Sin embargo, la solicitud de quitarse dichas prendas no depende de características particulares de ciertos clientes y aplica para todos.



Dentro de dichas medidas también se restringe el uso de dispositivos móviles, como celulares inteligentes, tabletas y computadores, cuando se esté próximo a alguna ventanilla de pago.



(Nota relacionada: Conozca a Ricardo Mejía, el protagonista de 'Lala’s Spa').



Tendencias EL TIEMPO