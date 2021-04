El nuevo colombiano que entró a la lista de los ricos de 'Forbes'

La revista 'Forbes' fue tema de conversación en las últimas horas debido a que actualizó su famosa lista de las personas más ricas del mundo. En esta ocasión fueron noticia personajes como Kim Kardashian, la 'socialité' que entró a figurar al 'top' y los magnates Elon Musk y Jeff, Bezos, que obtuvieron el segundo y el tercer lugar, respectivamente.



En Colombia también hubo noticia, pues el empresario David Vélez ingresó al ranking junto a las otras 599 personas más ricas del mundo. Para esta edición ocupó el puesto número 539.



Vélez tiene 39 años, nació en Medellín y es descrito por 'Forbes' como un empresario que se hizo 'a sí mismo'.



Según 'Forbes', Vélez cuenta con una fortuna de 5.200 millones de dólares, una cifra considerable que se erigió a partir de sus negocios en la tecnología. De hecho, su empresa Nubank, un banco digital que les ofrece facilidades de manejo de dinero a sus clientes, ha venido pisando fuerte en Latinoamérica en los últimos años.



NuBank nació en el 2013 en Brasil y también tiene presencia en México. Foto: Cortesía NuBank

Aunque Vélez es colombiano, lo cierto es que logró juntar su fortuna en Brasil, pues Nubank se fundó en el 2013 en São Paulo y hasta el año pasado contaba con más de 30 millones de clientes.



Sorpresivamente, solo llegó a Colombia hasta septiembre del año pasado, aunque ya había expandido su operación a México.



No obstante, obtuvo una base de interesados bastante amplia, pues, según le dijo en su momento Catalina Bretón, gerente General de Nu Colombia, a EL TIEMPO, para entonces ya contaban con 200.000 personas inscritas para recibir una tarjeta del banco.



Pero, según 'Forbes', el camino de Vélez fue bastante largo, pues empezó con un edificio de dos pisos y acabó creando un imperio financiero. Tras su llegada a Colombia le dijo a EL TIEMPO que estaba interesado en impactar de forma positiva la industria financiera y acceder a la población que no tenía relación con ella.



"Buscamos llegar también a ese 50 por ciento de la población colombiana que no está bancarizada. Con nuestra plataforma esperamos democratizar el acceso a los mejores servicios financieros, para que cada vez más gente pueda usarlos", dijo entonces.

