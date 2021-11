David Schwimmer, el eterno Ross se sale de la casilla de ‘Friends’

El actor y director David Schwimmer alcanzó la fama gracias a la serie Friends en 1994, pero su relación con la actuación comenzó años antes, sobre las tablas. Tras el final de aquella comedia de situación, intercaló algunos trabajos de dirección con interpretaciones ocasionales. En 2016 volvió a la televisión con American Crime Story: The People vs. O. J. Simpson en la que dio vida a Robert Kardashian. Ahora cumple 55 años.

Schwimmer no es ajeno a que, para gran parte del público, su nombre y su cara son inseparables del personaje que interpretó en Friends. “Hubo un periodo en el que me sentí muy, muy frustrado por ser encasillado en este género, esta idea. Conseguí participar en la serie Friends cuando tenía 27 años, pero tenía mucho trabajo previo sobre el escenario”, aseveró a The Guardian el año pasado. Sin embargo, parece haber hecho las paces con ello: “Creo que ya lo he superado”, dijo.



“Cuanto más envejezco y más cambia mi perspectiva, te das cuenta de lo que bueno que fue. Esa carrera de diez años, con ese elenco en particular, ese grupo de escritores, esos directores. Fue un tiempo increíble profesionalmente, pero sobre todo creativamente”, comentó respecto a su paso por la comedia.



(Lea también: Murió James Michael Tyler, el recordado Gunther de 'Friends')



Schwimmer aterrizó en Friends en 1994, pero su carrera comenzó unos cuantos años antes. El actor nació en Queens, Nueva York (Estados Unidos), en 1966, hijo de una pareja de abogados, aunque se crio en Los Ángeles.

Ser papá es lo más destacado de mi vida. Cuando era más joven, era un adicto al trabajo por necesidad y, supongo, también por ambición ciega FACEBOOK

TWITTER

“Mis padres son mis héroes. Me maravilla cómo pudieron trabajar como abogados jóvenes mientras mantenían a la familia como prioridad”, dijo al medio británico el pasado junio. “Nos criaron a mi hermana y a mí con una gran conciencia de justicia, igualdad y derechos de los homosexuales”, añadía en la entrevista.



De pequeño quería ser cirujano, pero sus pasos tomaron un camino diferente. En 1984 se matriculó en teatro de la Universidad Northwestern, en Evanston, Illinois. En aquel momento comenzó a hacer teatro y cofundó con otros compañeros una compañía teatral llamada Lookingglass.



“Nos dirigíamos unos a otros en la universidad y, justo antes de que todos nos graduásemos en el año 1988, fundamos la compañía y decidimos ‘bueno, sigamos haciendo esto profesionalmente’ ”, recordó el actor en Interview Magazine en 2011.



(Lea además: Los mensajes del elenco de 'Friends' tras el fallecimiento de 'Gunther')

“Serví mesas durante mucho tiempo, alrededor de unos siete años. Pero la primera vez fue como camarero sobre ruedas”, relató Schwimmer en The Graham Norton Show, en 2020, en referencia a lo que hacía antes de que llegar la fama. “Era en este lugar genial en Chicago, llamado Ed Debevic’s”, decía.



El actor también contó que, con el salario mínimo no ganaba mucho, pero que sí obtenía buenas propinas haciendo acrobacias, entre ellas saltando con patines por encima de niños tumbados en el suelo.



Tras desarrollarse como actor de teatro y aparecer en algunos proyectos de cine y televisión, como Twenty Bucks o Monty, llegó su gran oportunidad en forma de un paleontólogo enamorado de la amiga de su hermana. Friends fue todo un éxito y se extendió durante diez temporadas. Los índices de audiencia y la popularidad del programa hicieron que el salario de los protagonistas llegase a alcanzar el millón de dólares por episodio.



En 2001, cuando la serie que le dio la fama aún estaba en emisión, formó parte del reparto de Band of Brothers, junto a Tom Hardy, Michael Fassbender y Jimmy Fallon, entre otros, una serie bélica producida por un equipo que incluía a Steven Spielberg y Tom Hanks.



Unos años más tarde, en 2016, dio vida a Robert Kardashian en American Crime Story: The People vs. O. J. Simpson, la miniserie sobre el juicio de O. J. Simpson, un reconocido jugador de fútbol americano, encausado por el asesinato de su exmujer y un amigo de ella.



(Le puede interesar: Vuelve Dexter: ¿podrá el asesino serial contener sus instintos de matar?)

En una entrevista en Entertainment Weekly en 2016, el actor habló del proceso de preparación del personaje y cómo quiso saber quién era como padre y marido. “Siento la responsabilidad de intentar honrarlo, quién era y mostrar su verdadero espíritu”, aseguró.



David Schwimmer estuvo casado siete años con Zoë Buckman, con quien tuvo a su única hija, Cleo. “Ser papá es lo más destacado de mi vida. Cuando era más joven, era un adicto al trabajo por necesidad y, supongo, también por ambición ciega. Estoy agradecido de haber esperado a ser padre hasta que pude convertirlo en una prioridad”, dijo. “Pasar tiempo con mi hija es más divertido y significativo que cualquier otra cosa que haya hecho en toda mi vida”, concluía.



MATEO CASTILLO

EFE REPORTAJES