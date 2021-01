¿De qué falleció el escritor de 'Los Simpson' y 'Malcolm'?

David Richardson, escritor y productor estadounidense, es recordado por su participación en producciones como ‘Los Simpson’, ‘Malcom’ y ‘Two and a half men’.



El pasado 18 de enero, murió debido a una falla cardiaca. Tenía 65 años y fue sobreviviente de cáncer, enfermedad que padeció durante 30 años de su vida, según informó el medio ‘Deadline’.



Recientemente, se destacó por ser el productor ejecutivo de la serie animada de Netflix ‘F de familia’, la cual está próxima a lanzar su quinta y última temporada.



(Puede ver: Telenovelas de Caracol y RCN para ver en internet en nueva cuarentena).

Michael Prince, co-creador de esta producción, lamentó la partida de Richardson en su cuenta de Twitter.



“Perdimos a un gran escritor pero sobretodo a un excelente humano”, manifestó.

Una vida de éxito

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).



Richardson incursionó en el mundo de la escritura para televisión en 1995, en la serie ‘Grand’, de la cadena estadounidense ‘NBC’. Luego, escribió 2 temporadas de la comedia de situación ‘Empty nest’.



En ‘Los Simpson’, escribió algunos de los capítulos más recordados, por ejemplo, el episodio de la quinta temporada ‘Homero ama a Flanders’. En ese episodio Homero considera a Flanders su mejor amigo luego de que gracias a él un jugador de béisbol le regala una de las pelotas del juego.



(Siga leyendo: Telenovelas, series o programas exitosos que nunca llegaron a Colombia).

Homero ama a Flanders Homero ama a Flanders 'Homero ama a Flanders'.

Ganó el premio Humanitas, en 1995, el cual se otorga a las producciones que destacan la dignidad humana. El galardón lo obtuvo luego de escribir el capítulo ‘Faith’, de la comedia de situación ‘The John Larroquette show’.



Otro de sus logros involucra a la famosa comedia ‘Two and a half men’, en la que actuaron personalidades como Charlie Sheen, Ashton Kutcher, Jon Cryer y Angus T. Jones. Richardson escribió tres de las 12 temporadas de la serie.



También participó en series como ‘Malcom’, ‘8 simple rules’, ‘Phenom’ y ‘Ed and what about Joan’.



(Le puede interesar: Las películas de terror de Universal que podrán verse en YouTube).



Michael Prince le aseguró a ‘Deadline’ que Richardson fue su jefe en ‘Ed and what about Joan’, en 2002, y que allí siempre brilló por su talento. Luego, cuando Prince se convirtió en productor no dudó en incluir a Richardson en sus proyectos.



“Él fue la primera persona que llamé para ‘F de familia’. Desde el primer día fue mi mano derecha”, agregó.



De acuerdo con el medio estadounidense, la familia realizará una ceremonia privada para despedir al escritor, aunque se espera que un homenaje público se lleve a cabo en días posteriores.



Tendencias EL TIEMPO