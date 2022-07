Los Beckham son una de las familias más famosas del espectáculo. Entre sus integrantes hay modelos, fotógrafos, futbolistas y cantantes. Ahora que los hijos del matrimonio están creciendo, David y Victoria han impuesto nuevas reglas.



La pareja tiene cuatro hijos: Brooklyn, Romeo y Cruz. De 23, 19 y 17 años respectivamente. Más atrás está la única niña de la familia, Harper Seven.



En una entrevista con 'Vogue Australia', Victoria explicó que la menor aún no usa redes sociales porque no se lo permiten. Según la diseñadora, el internet es un espacio que debe manejarse con cuidado.



Lo que más le preocupa son los comentarios negativos que dejan algunos en las redes. Sobre todo, aquellos que se burlan de la apariencia física de una persona. La ex spice girl está buscando proteger a su pequeña lo máximo posible.



“Ver cuán cruel puede ser la gente, sí, realmente me preocupa. Harper no está en las redes sociales, por lo que no tenemos que preocuparnos por eso todavía” expresó la madre de la menor.



Con el crecimiento del internet, cada vez es más posible encontrar personas expresando sentimientos de odio o ridiculizando a otros. Con Harper, a puertas de entrar a la preadolescencia, sus famosos padres quieren asegurarse de que sea una transición tranquila sin presiones externas.



“Ella está en esa edad en la que su cuerpo va a empezar a cambiar, pero se trata de asegurarnos de que nos comuniquemos mucho como familia y ella se rodee de buenos amigos. Pero es bastante aterrador, no puedo mentir” manifestó Beckham.



Una familia unida

Hace tan solo unas semanas el hijo mayor del clan Beckham, Brooklyn, se casó con la heredera Nicola Peltz en una gran boda celebrada en Florida.



El evento ocurrió el 10 de abril en la residencia de la familia de ella, en Palm Beach. Una mansión evaluada en 120 millones de dólares y a donde llegaron 300 invitados entre los que estuvieron Serena Williams, Gordon Ramsey, entre otros famosos.



La familia Beckham estuvo presidiendo la ceremonia. Los hermanos Cruz y Romeo fueron los padrinos de Brooklyn y David Beckham usó un lujoso traje de Christian Dior, al igual que los demás hombres de la familia.

