El exfutbolista David Beckham, recordado por su paso en el Manchester United, Real Madrid, Los Angeles Galaxy, Milan y París Saint-Germain, vive una tensa situación judicial con una mujer que lo ha acosado desde 2016.

Mensajes insinuantes hasta suplantación de identidad ha afrontado la familia de Beckham, luego de que Sharon Bell, de 58 años, se obsesionara con él al punto de creer que su esposo en realidad es la celebridad inglesa.

Los escritos de la acosadora

“Es uno de esos raros casos en los que es necesaria una orden indefinida para proteger a los miembros de la familia Beckham de daños psicológicos o físicos graves por parte de la señora Bell”, aceptó el juez Michael Snow luego de leer y escuchar con detenimiento las acciones de la acosadora.



Si bien las misivas llegaban al jugador y eran recogidas por los miembros de su seguridad, con el tiempo notaron que subían de tono. Una fechada el 5 de julio de 2021 los alertó, pues Bell planeaba irrumpir en su residencia privada en el condado de Oxfordshire, Reino Unido, y manifestaba su descontento con Victoria, la esposa de Beckham.

Victoria y David Beckham Foto: EFE

“Conseguí tu dirección de una agencia de detectives, espero que no te importe. Tengo sentimientos por ti, David. Victoria me debe dinero, David, ya que dijo que ha estado robando mi cuenta bancaria durante años, lo cual no es muy agradable”, escribió la mujer, de acuerdo con los documentos obtenidos por el diario ‘Daily Mail’.



Con la dirección en mano arribó hasta la casa de los Beckham el 9 de julio de ese año. Sin embargo, la seguridad evitó su ingreso y la obligó a irse asegurándole que estaba equivocada de destino.



Solo pasaron unas cuantas semanas hasta que en una nueva misiva la fanática les reveló poseer la dirección de su otra casa, la cual estaba cerca al Holland Park en plena ciudad de Londres.

“Ojalá estés allí. De lo contrario, alguien les dirá a los periodistas que ustedes tienen mis números de registro. No sería bueno, ¿verdad? Ya que tienes una OBE”, mencionó. Es decir: al parecer intentaba persuadir a Beckham de que accediera a verla o sino realizaría fuertes acusaciones tras la condecoración Orden del Imperio Británico (OBE) que las autoridades le habían otorgado al deportista por sus logros.



“Has dicho que si te escribo primero y voy desarmada (a tu casa) podré charlar contigo y tomar té. (...) Me debes eso, David (posdata: me gustaría estar contigo cuando te sometan a una cirugía cerebral para darte algunas células cerebrales nuevas) y tu amigo Tom Cruise me ha molestado mucho”, añadía la misiva.

David Beckham y sus hijos. Foto: Instagram: davidbeckham

La incoherencia de los mensajes escaló. Bell le escribió otra vez en octubre de 2021 para expresarle su amor: “Te he amado desde que éramos niños”.

Suplantación de identidad

Para noviembre de ese año las directivas del colegio, donde estudiaba la hija menor de los Beckhan presenciaron un extraño episodio. La acosadora había ido a recoger a la pequeña haciéndose pasar por su mamá Victoria. Por tal motivo, la Policía la detuvo.



“Apareció sin previo aviso, lo que hizo que la amenaza fuera más específica e intimidante. Me sentí impotente y enojado porque no había nada que pudiera hacer. Estaba preocupado por mi hija Harper”, declaró el exfutbolista ante el juez.



Según la familia, la menor ahora vive con miedo de que el suceso se repita y encuentre a la acosadora de su papá.

El juez del caso calificó como “aterradoras” y “escalofriantes” las cartas y el actuar de la mujer. Las audiencias seguirán en curso mientras Bell permanece detenida bajo la Ley de Salud Mental, pues se presume que padezca de algún trastorno. Desde ya se le impuso una restricción para acercarse a Beckhan y su círculo cercano.

