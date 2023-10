David Beckham le reclama a su esposa Victoria por decir que venía de clase obrera.

El matrimonio formado por David y Victoria Beckham es uno de los más consolidados en el mundo del espectáculo. A pesar de los dramas y de los líos normales en una relación de más de dos décadas, se han mantenido juntos.



Su historia sigue captando la atención y ahora, en la plataforma de streaming Netflix hay un documental que lleva su famoso apellido. En él, el futbolista británico se abre y hace un repaso por su trayectoria, así como por su vida personal.

Le puede interesar: (Las revelaciones del documental sobre Beckham, que se estrenó en Netflix)

Fisher Stevens, ganador del Óscar por 'The Cove', hace un retrato completo de por qué Beckham llegó a ser la estrella que es y cómo fue madurando a un nivel personal y profesional.



En el documental hay una parte importante dedicada a su historia con Victoria. Desde sus primeras citas, cuando ambos eran figuras reconocidas en el Reino Unido, hasta las crisis de su matrimonio. Uno de ellos, la infidelidad del jugador y cómo se vivió en su momento, cuando se conoció en los medios que David la engañó con Rebecca Loos, la que fue niñera de sus hijos.

Siga leyendo: (David Beckham llora al recordar 'error estúpido' con Argentina: 'Cambió mi vida')

¿Victoria es clase obrera? David Beckham hace la verificación de datos 🎯#Beckham pic.twitter.com/LBeCqk0rwu — Netflix España (@NetflixES) October 5, 2023

El ex Manchester United insiste en la importancia de Victoria en su vida y cómo, a pesar de los errores, sigue a su lado.

La burla de David a Victoria Beckham

Uno de los clips del documental que se ha hecho viral en las redes sociales es el de David Beckham haciéndole una broma a 'Posh' Spice.



En mitad de una entrevista, Victoria está hablando a cámara diciendo que su familia era "de clase obrera", afirmación que su marido interrumpe desde una puerta para recriminarle que ''sea honesta''.



''¿Qué coche tenía tu padre?", repite el empresario, entre risas. La diseñadora omite su pregunta hasta que no puede evitarla más y confiesa que en los años 80 su padre tenía un Rolls-Royce, un vehículo de alta gama, que está lejos de ser un carro para la clase media.

Lea más: (Estos son algunos de los estrenos de octubre en Netflix para disfrutar desde casa)

Las redes sociales no perdonan y se han ido en contra de la cantante. "Picante Beckham al dejar expuesta a Victoria y lo quedó en el corte final, en fin", "Los lunes en el Rolls-Royce, los martes en el Aston Martin y si no pues en el Bentley pero que me deje a una cuadra para no pasar pena", "Un tipaso David, la familia de Victoria fue una de las más acaudaladas de Inglaterra", le han comentado.

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO