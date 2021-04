David Beckham es la nueva imagen de la marca de lujo Maserati

La marca italiana de autos deportivos presentó hace unos días a su nuevo embajador global, se trata de nada menos que del exfutbolista inglés David Beckham. El famoso empresario mostró su emoción en sus redes sociales, en donde compartió con sus casi 66 millones de seguidores en Instagram un vídeo conduciendo un lujoso auto de color rojo.

En el vídeo publicitario se ve a la ‘súper estrella’ realizando varias maniobras que él mismo calificó como ‘acrobacias’. “Me encanta hacer mis propias acrobacias, no a menudo conduzco así, es muy divertido. Traspasando fronteras con @maserati”, escribió.



Asimismo, la publicación está acompañada de un mensaje de advertencia en el que aclara que dichas maniobras fueron supervisadas por conductores profesionales en un circuito cerrado y los conductores no deberían intentarlo.



Además de la reconocida carrera futbolística de Beckham, se ha destacado por ser la imagen de varias marcas a nivel mundial. Incluso el comunicado de la lujosa marca de autos destaca esta trayectoria y justifica la elección del exfutbolista para sus próximas campañas publicitarias.



“Maserati está intentando desafiar el status quo con innovación y pasión, con diseños únicos”, apuntó Paolo Tubito, director de marketing de la marca. “Y asociarse con Beckham es una encarnación de estos valores”, aseguró.



“Ícono deportivo mundial, filántropo, empresario y pionero del estilo: David Beckham es el socio perfecto para acompañar a Maserati en la siguiente etapa de su viaje, rompiendo fronteras e impulsando a la marca a la vanguardia del automovilismo de lujo en el siglo XXI”, indicó Maserati en un comunicado.

