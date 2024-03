Datos poco conocidos sobre el Día Internacional de la Mujer en Colombia

Devora Arango: Una artista revolucionaria en la historia de Colombia Débora Arango, una reconocida artista antioqueña, nació en 1907 en Envigado, en el seno de una familia conservadora. A pesar de su situación, su familia la impulsó a estudiar pintura desde muy joven. Fue en este camino donde se encontró con Pedro Nel Gómez, quien se convertiría en su gran maestro e influencia pictórica. Sin embargo, la etapa más importante y polémica de la obra de Débora Arango llegó después de estudiar formalmente con Pedro Nel Gómez. Fue en esta primera etapa donde se dio rienda suelta a su creatividad y donde se generó una gran censura. Enfocada en el desnudo femenino, sus pinturas desafiaron las normas establecidas y provocaron controversia en la sociedad de la época. Pero no fue solo el desnudo femenino lo que caracterizó su obra. En una segunda etapa, Débora Arango se enfocó en la crítica social y política. A través de sus pinturas, plasmó la realidad cotidiana, destacando especialmente el papel de las mujeres y sus labores domésticas. En ese momento, las mujeres no tenían derecho al voto, una realidad que no cambiaría hasta 1957. Débora Arango se convirtió en un emblema para el arte colombiano y una voz importante en la lucha por los derechos de las mujeres. La vida de Débora Arango llegó a su fin en diciembre de 2005, a los 98 años, en su amado Envigado. Sin embargo, su legado perdura hasta el día de hoy. Tanto es así que en 2016, el Banco de la República decidió honrarla colocando su imagen en el billete de 2000 pesos colombianos. De esta manera, su presencia se hace presente en nuestra cotidianidad, recordándonos su valiosa contribución a la historia y cultura de Colombia.