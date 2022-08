El ‘rey del despecho’, quien falleció este lunes 25 de julio en Medellín y cuyas exequias se llevaron a cabo el pasado sábado 30 de julio, también recibió el último adiós de sus mascotas, Bethoven y Abril, las cuales, lo acompañaban a todas partes, según dijo el mismo Darío Gómez en redes sociales antes de su muerte.

Los perritos, de raza cocker spaniel, eran sus consentidos y, según contaron familiares del cantante, decidieron llevarlos para que le se despidieran de su amo y no creyeran que este los había abandonado.

El año pasado, el mismo Gómez compartió en sus redes sociales un video en el que le presentaba sus mascotas a sus seguidores, en ese momento dijo: “Estos son mis perros, mis mascotas, las que más quiero. Bethoven y Abril. Y cuando yo llego, cuando salgo a viajar, se quieren enloquecer apenas me ven. Es que me quieren mucho, donde yo estoy, ellos quieren estar conmigo, no me desamparan”.

Y así fue, el par de perritos, a los que les decía 'sus cachorritos', lo acompañaron hasta su último día y "no lo desampararon".

